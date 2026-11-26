El elenco dirigido por Raúl Eusebi pondrá la obra en escena por última vez.

El elenco dirigido por el dramaturgo Raúl Eusebi llevará a escena la última función del espectáculo teatral "Fauna. Fragmentos del amor" este sábado 28 de noviembre en la sala El Callejón de los Sueños, ubicada en calle Alameda de la Federación 453 de la ciudad de Paraná. La función contará con un reparto integrado por diez intérpretes que abordan desde el lenguaje escénico los aspectos impulsivos de la naturaleza humana y los vínculos afectivos de pareja.

La propuesta cuenta con dramaturgia, dirección general y puesta en escena de Raúl Eusebi. A lo largo de su desarrollo dramático, la trama aborda las relaciones interpersonales desde la dimensión animal.

El elenco que subirá al escenario está conformado por Micaela Navoni, Siomara Valente, Javier Farias Ruhl, Patricia De Lisa, Jonathan Acuña, Lorena Zanabria, Sergio Noro, Janet Medina, Rodrigo Muñoz y Ezequiel Bloj.

En cuanto al equipo artístico y técnico detrás de la producción, el diseño de maquillaje corresponde a Mariana Gerosa, el diseño de vestuario estuvo a cargo del Grupo Talleres del Callejón con confección de Nidia Magnano, el diseño de luces e iluminación pertenece a Sergio Noro, el diseño de imagen fue desarrollado por Janet Medina, el trabajo gráfico estuvo en manos de Victoria Fillastre y Javier Farias Ruhl, y la asistencia de producción fue desempeñada por Micaela Navoni y Lorena Zanabria.

Esta función del sábado marcará la despedida de la obra en cartelera.

Por reservas , comunicarse al 343 5192319 o al 343 4198244.