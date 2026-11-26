El elenco Teatro.com llevará a escena la propuesta teatral "Suceso" este viernes 27 de noviembre a las 21 en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio), en la ciudad de Paraná.

La puesta escénica plantea un desarrollo dramático en el que tres seres-entes llegan a la capital entrerriana con el propósito específico, donde las figuras están programadas desde su origen con la misión de activar aquello que denominan el suceso. Los estos personajes llevan toda una existencia, o incluso varias, buscando el instante y el espacio exactos para que acontezca lo inevitable. Tras ese recorrido, su búsqueda desemboca finalmente en la ciudad de Paraná, donde intentarán cumplir con ese objetivo.

La producción forma parte de los proyectos escénicos acompañados por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Para reservas, comunicarse al 343 5300744.