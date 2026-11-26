El escritor entrerriano Nicolás Martinelli llevará adelante el lanzamiento de su primera novela titulada El Santo de Israel este sábado 28 de noviembre a las 20 en la Casa De Deken - Museo de la Memoria Popular, ubicada en calle 25 de Mayo 734 de la ciudad de Gualeguaychú. La jornada literaria contará con la presencia del propio autor junto con la intervención de Marcos Jesús Rualande, quien tendrá a su cargo la introducción de la obra.

La publicación plantea un acercamiento a la figura de Jesucristo mediante una narración de ficción que aborda ejes vinculados con la fe, la esperanza y la redención. A lo largo de las páginas de esta novela, el autor recupera tanto las enseñanzas como los milagros de Jesucristo.

Nacido el 2 de julio de 1989 en la ciudad de Gualeguaychú, Nicolás Martinelli orienta su labor literaria hacia la escritura de narrativa de ficción. Sus relatos se caracterizan por indagar en asuntos relacionados con la espiritualidad, los vínculos familiares y la búsqueda de sentido frente a las adversidades.

En el conjunto de sus producciones, el autor construye personajes que atraviesan experiencias marcadas por el dolor, la pérdida y la incertidumbre, hallando en la fe y la esperanza un camino para encarar sus conflictos internos y tomar decisiones.

La trayectoria reciente de Martinelli incluye otros trabajos narrativos ya concluidos dentro de distintos géneros literarios. El escritor finalizó una colección de relatos bautizada Cuentos de esperanza y completó además un thriller psicológico titulado Siete días para morir, mientras continúa abocado en la actualidad al desarrollo de nuevos proyectos de escritura que ampliarán su catálogo en los próximos meses.

La entrada será libre y gratuita.