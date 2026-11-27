Con 36 actividades gratuitas, el Festival de Cine transita sus últimos días.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos lleva adelante desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre las últimas tres jornadas de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) en distintas salas y espacios culturales de la ciudad de Paraná, con entrada libre y gratuita para todo el público. La agenda de cierre reúne un total de 36 funciones, junto con talleres formativos para infancias, proyecciones especiales con acompañamiento musical en vivo y la exhibición de las obras ganadoras del certamen, con el objetivo de culminar el encuentro cinematográfico y acercar producciones locales, nacionales e internacionales al público de la capital entrerriana.

Las actividades de este tramo final se distribuyen en múltiples sedes habilitadas para el festival, entre las que se encuentran Cinemas Las Tipas, el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble del Iaaer, Cinemateca, Cine Círculo y espacios de proyección al aire libre.

Cronograma

Viernes 27 de noviembre

A las 11

Borges imaginado. Actividad especial. En Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).

A las 15

Máquinas de mirar. Actividad especial (taller para infancias). En Sala A y Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 16:30

Una canción para mi tierra (Mauricio Albornoz Iniesta, 96 min). Sección Pantalla Compartida. En Cinemas Las Tipas, Sala 2.

A las 17

Los días libres (Lucila Mariani, 84 min). Competencia Oficial. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo (José David Apel, 72 min). Sección Orillas. En Cinemas Las Tipas.

A las 17:30

Máquinas de mirar. Actividad especial (taller para infancias). En Sala A y Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 18

Extranjeros para nosotros mismos. Sección Cinemateca Presenta. En Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

Jean Painlevé: el cine bajo el agua. Sección Cinemateca Presenta. En Cinemateca.

A las 19

A noite e os dias de Miguel Burnier (João Dumans, 82 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas, Sala 2.

El tren fluvial (Lorenzo Ferro y Lucas Vignale, 75 min). Competencia Oficial. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Les roches rouges (Bruno Dumont, 91 min). Sección Panorama Internacional. En Cinemas Las Tipas.

A las 20

Tiempos Modernos con la Sinfónica. Proyecciones Especiales. En Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 21

La solapa (Abril Ansaldi, 15 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Familia teme enfrentar una nueva noche de terror (Cristian Ponce, 83 min). Sección Vórtice. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 22:30

La ley de la frontera (Adolfo Aristarain, 117 min). Sección Cinemateca Presenta. Función al aire libre.

A las 23:30

A pique (Milagros Rocha y Natán Silvestre, 6 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

El llanto del perro (Jano Piccardo y Federico Venzi, 72 min). Sección Vórtice. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Sábado 28 de noviembre

A las 10

Lo importante es el conflicto. Actividad especial. En Sala A y Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 11

Cine recuperado. Actividad especial. En Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 15

O (Maximiliano Nery, 70 min). Sección Orillas. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 16

Gente de la ruta (Lucas Koziarski, 67 min). Competencia Oficial. En Cinemas Las Tipas.

A las 17:30

Malvinas, después (María Ángeles Terraza, 15 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Los vencedores (Pablo Aparo, 96 min). Competencia Oficial. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 18

Deserta (Lucio Goria y Angela Minatta, 11 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Cinemas Las Tipas.

Los abrazos (Rodolfo Fabián Cabrera, 93 min). Sección Orillas. En Cinemas Las Tipas.

Jean Painlevé: el cine bajo el agua. Sección Cinemateca Presenta. En Cinemateca.

Pedro en el país (María Alché y Benjamín Naishtat, 65 min). Sección Fronteras Abiertas. En Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).

A las 20

The Loneliest Man in Town (Tizza Covi y Rainer Frimmel, 86 min). Película de clausura. En Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

A las 22

The lost boys (Joel Schumacher, 97 min). Sección Vórtice. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 23:59

Noches paranormales. Actividad especial. En Centro Cultural La Vieja Usina.

Domingo 29 de noviembre

A las 16

Películas ganadoras (2 funciones en 2 salas). En Cinemas Las Tipas.

Emechiche, el renacer de los cabeciblancos (Juan Camilo González, 11 min) y Tesoros (María Novaro, 95 min). Sección Pantalla Compartida. En Cine Círculo.

Desde las 17:30

Muestra de Cortometrajes Entrerrianos (programa de cortometrajes con 12 títulos). En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 18:30

A luz é grande (Markus Duffner, 5 min) y El tesoro de Barracuda (Adrià García, 87 min). Sección Pantalla Compartida. En Cine Círculo.

A las 19

Chicas tristes (Fernanda Tovar, 90 min). Sección Panorama Internacional. En Cinemas Las Tipas.

Película ganadora (proyección de la película premiada). En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.