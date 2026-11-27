El periodista y director de ANALISIS, Daniel Enz presentó este viernes en Colón su libro "Las torturas del convento", una investigación que revela lo sucedido puertas adentro del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. El encuentro, que tuvo lugar en Pausen, con la moderación del periodista Gustavo Saldaña, inauguró el ciclo Conversaciones necesarias.

Una máquina de escribir, cuatro sillas y un equipo de periodistas dispuestos a investigar lo que sucedía en Entre Ríos. Con esa imagen, Enz evocó los orígenes de ANÁLISIS, hace más de 36 años. La conversación recorrió distintas etapas de su trayectoria profesional, las investigaciones que marcaron su carrera, los juicios, las amenazas y las consecuencias del ejercicio del periodismo en su vida personal. Anticipó, además, aspectos de su próximo libro, "El silencio del monte", dedicado a la desaparición de la familia Gill.

El interés de los asistentes quedó de manifiesto una vez finalizado el diálogo entre ambos periodistas. Las preguntas del público se centraron en la investigación sobre el Carmelo de Nogoyá, pero también en la vida cotidiana de quien lleva décadas denunciando hechos de corrupción y abusos de poder en la provincia.





Los inicios de ANÁLISIS

En abril de 1989, Enz fue despedido de El Diario de Paraná. Por entonces comenzó a delinear el proyecto de una revista que se ocuparía de investigar temas entrerrianos. “Armé un equipo y estaba prohibido escribir cosas nacionales. Teníamos una máquina de escribir y cuatro sillas”, recordó. El primer número de ANÁLISIS salió a la calle el 6 de abril de 1990. Al día siguiente llegaron 14 cartas documento. La primera investigación, según contó, fue la denominada “Los colgados de EPEER”. Luego vendrían cientos de temas, que fueron incomodando al poder en la provincia y marcando un estilo periodístico, que significó un antes y un después en el periodismo entrerriano.

Las tapas de la revista merecieron un capítulo aparte en la conversación. Enz contó que aprendió a reconocer el impacto de una noticia cuando todavía era un chico y vendía diarios en las calles de Reconquista, Santa Fe. “Siempre pensé que si no tenían impacto no existían. Eso lo aprendí siendo canillita en Reconquista. Me levantaba a las cuatro de la mañana y vendía 20 o 25 ejemplares, después tenía que ir a la escuela”. Recordó una mañana en la que, al vocear la noticia de un asesinato que ocupaba la portada del diario, llegó a vender 150 ejemplares en menos de una hora, a los obreros que iban al frigorífico Friar. Con el tiempo, las tapas se convertirían en uno de los rasgos distintivos de ANÁLISIS.

Durante los primeros años de la revista, su abogada, Noemí Berros, debía atender prácticamente todas las semanas alguna demanda o cartas documento. “Tuvimos como diez juicios y los ganamos a todos. Los juicios orales por calumnias e injurias eran muy duros pero estábamos muy tranquilos con nuestra asesora legal y con la documentación que ella siempre nos exigía para respaldar cada nota. Era doloroso escuchar el pedido de los abogados querellantes: siempre pedían el máximo de tres años de condena y la inhabilitación perpetua para ejercer el periodismo”, lamentó.

En noviembre de 1995 publicó su primer libro, "Rebeldes y ejecutores", resultado de siete años de investigación sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos. "Y un mes después, cuando había viajado a Reconquista con mi familia, me dieron vuelta la casa", indicó. Revolvieron sus pertenencias y se llevaron agendas, microcasetes y cintas de video. El dinero quedó sobre la cama. “Fue muy fuerte”, dijo sobre aquel episodio. Enz siguió investigando lo ocurrido durante la dictadura en la provincia y en 2006 publicó una segunda edición del libro, a la que incorporó otras 300 páginas.

Con veinte libros publicados y uno próximo a salir, el periodista reconoció cuánto disfruta de esa tarea: “Sería el hombre más feliz del mundo si me dedicara solamente a investigar y a escribir”.

El caso Gill y las pistas que no fueron investigadas

En diciembre saldrá su nuevo libro, "El silencio del monte", dedicado a la desaparición de la familia Gill. En Colón adelantó parte del trabajo que realizó para reconstruir el caso y habló de algunas de las falencias que, a su entender, tuvo la investigación judicial. Accedió a los 18 cuerpos del expediente, entrevistó a familiares, jueces, fiscales y abogados. Son 22 capítulos en los que reúne datos, testimonios y elementos que considera relevantes para el esclarecimiento del caso.

"Se van a sorprender muchísimo con las pistas no trabajadas, personajes no investigados”, anticipó. “Me interesa que se renueve la investigación del caso Gill, que se cite a gente que nunca se citó y que se pueda llegar a dilucidar qué pasó con la desaparición de una familia en democracia”.

La charla también lo llevó a hablar sobre el caso de Fernanda Aguirre y de la reedición ampliada del libro que le dedicó a esta investigación, publicada el año pasado con otras 140 páginas. Además de exponer algunas de sus hipótesis sobre la desaparición de la adolescente, recordó una visita a María Inés, la madre de Fernanda. Había ido a entregarle personalmente un ejemplar del libro. "Ella me lo agradeció, pero me dijo que no podía leerlo".

Detrás de los muros del Carmelo de Nogoyá

¿Imaginaba que la investigación sobre el convento iba a terminar como terminó? La pregunta de Saldaña llevó a Enz a reconstruir aquellos dos años de trabajo en Nogoyá. “Fue un tema difícil, fue una investigación difícil. Había que desentrañar lo que había puertas adentro del convento, en una ciudad donde el amor por las carmelitas y la religión es muy fuerte”.

Por entonces viajaba semanalmente a Gualeguaychú para realizar su programa periodístico y aprovechaba esos traslados para quedarse un tiempo en Nogoyá. "Iba al hospital, hacía preguntas, buscaba algún contacto que me permitiera avanzar en la investigación. Llegué a decir que tenía una sobrina interesada en ingresar al convento", relató. Después de varias visitas al hospital recibió lo que describió como una especie de guiño de una enfermera. La investigación publicada por ANÁLISIS en 2016 derivó en el allanamiento del monasterio y en una causa judicial por la que, en 2019, fue condenada la priora Luisa Esther Toledo.

Según comentó, tras la publicación de la investigación hubo sacerdotes que, durante las homilías, instaban a los fieles a no comprar ANÁLISIS ni contratar publicidad en el medio. Algo similar había ocurrido con la investigación sobre los abusos cometidos por el sacerdote Justo José Ilarraz. Enz respondió a esos cuestionamientos con una enseñanza que recibió durante sus años de estudiante: “Mi rectora me enseñó a amar al prójimo, y acá lo que hago es esto: estoy ayudando a las víctimas de Ilarraz, a las víctimas de la priora”.

La Justicia entrerriana

Consultado por Saldaña sobre el funcionamiento de la Justicia provincial, Enz consideró legítimo que la sociedad sea exigente con el Poder Judicial, aunque señaló que en Entre Ríos se han llevado adelante procesos judiciales que involucran a figuras del poder político y que, en su opinión, no suelen darse en otras provincias. Aludió a las causas por corrupción contra exfuncionarios provinciales y al caso de la fiscal Cecilia Goyeneche, destituida y posteriormente restituida tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En Entre Ríos tenemos un exgobernador y un exministro presos y eso no pasa en otras provincias”, remarcó.

Sobre Sergio Urribarri, recordó que las investigaciones de ANÁLISIS se remontan a los tiempos en que el exgobernador era diputado provincial. Fueron pocas las oportunidades en las que mantuvo algún diálogo con él. "Urribarri nunca nos perdonó que lo empezáramos a denunciar en la revista cuando era diputado provincial del PJ, en la década del '90, en especial con el manejo irregular de subsidios que hizo", indicó. “Nosotros hemos hablado de todos los gobiernos, con el mismo compromiso y responsabilidad, desde el 6 de abril de 1990 hasta acá”, afirmó.

Reivindicó el trabajo de jueces y fiscales a los que considera honestos y honorables y advirtió sobre el crecimiento de la cantidad de causas que deben atender. Funcionarios que antes trabajaban con 20 expedientes, ejemplificó, hoy tienen 100 o 200. "Hay un sistema perverso desde la cúpula del Poder Judicial, que no da mayor presupuesto, no deja que se sumen peritos, para que muchas de las investigaciones más complejas fracasen. Pero muchos de esos fiscales o jueces siguen adelante", acotó. "Se podrán cometer errores, pero ya no es como antes que llamaba un gobernador o un ministro, y fiscales o jueces bajan la cabeza y acomodan sus decisiones al poder de turno", remarcó.

Hubo lugar también para una de las preocupaciones actuales de los colonenses: el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde. Enz valoró la reacción de los vecinos de Colón y la comparó con la movilización que protagonizó años atrás la comunidad de Gualeguaychú.

Hacer periodismo desde Entre Ríos

¿Por qué quedarse en la provincia cuando tuvo varias oportunidades de trabajar en Buenos Aires?, preguntó Saldaña. “Siempre tuve una obsesión de hacer periodismo desde una provincia. Con ANÁLISIS lo logramos, aposté a eso. El objetivo fue que ellos hablen de lo que hacemos nosotros”, respondió, tras indicar que recibió varios ofrecimientos de medios de Buenos Aires para trasladarse a trabajar allí y siempre lo rechazó. Dijo que en Paraná es muy habitual cruzar todas las semanas con personas a las que ha denunciado y que ya no habla de las amenazas que se reciben. “Prefiero no hacerlo. Tengo poca vida social, es como una manera de cuidarnos porque en el medio está la familia”, reconoció. “Soy un convencido de lo que hago, quiero seguir escribiendo, investigando cosas. Insisto, me cuido, nos cuidamos, pero no me van a hacer bajar los brazos. Voy a seguir laburando hasta que me dé la cabeza”, remarcó el director de ANÁLISIS.

Enz destacó que nunca recibió una carta documento por sus libros. “Siempre cuidé mucho las investigaciones, es parte del compromiso periodístico”.

El oficio de preguntar

Socio fundador del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Enz recibió el pasado 4 de noviembre dos importantes distinciones de esa organización. Fue premiado en la categoría Investigación Periodística en redacciones de uno a 20 periodistas por La embajadora judicial, trabajo publicado en ANÁLISIS que indaga sobre las ausencias, los viajes y la utilización de recursos públicos por parte de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo. Además, esa misma noche recibió el Premio Mayor al Periodismo de Investigación 2026, la máxima distinción que otorga FOPEA, en reconocimiento a su trayectoria, el rigor de sus investigaciones y su compromiso con el ejercicio del periodismo.

Durante el encuentro, Enz se refirió al momento que atraviesa la profesión. Lamentó el retroceso del periodismo gráfico, que durante décadas, según señaló, fue formando “periodistas preguntones”.

Sobre la inteligencia artificial, cuestionó a quienes la utilizan para eludir el trabajo que exige el oficio. Reconoció, sin embargo, sus posibilidades para acceder a expedientes, obtener documentación y realizar pedidos de información, incluso fuera del país. “Si uno la utiliza bien es una buena herramienta”, consideró. "Es una pena tanto chanta dando vuelta en el periodismo entrerriano, que no tiene periodistas, que no sabe lo que es un cronista ni sostener un medio, pero sí se divierte con la IA y con eso cree que es suficiente", acotó.





Las inquietudes del público

Cuando concluyó la conversación con Saldaña, los asistentes todavía tenían preguntas para hacerle a Enz. Buena parte del interés estuvo puesto en el Carmelo de Nogoyá, en las dificultades que tuvo el periodista para acceder a información y en cómo consiguió reconstruir lo que sucedía dentro del convento. Y otros quisieron saber más sobre su vida personal. Le preguntaron por las amenazas, los cuidados que debe tener y cómo repercute su trabajo en la vida familiar.

Los colonenses habían sido convocados a la presentación de "Las torturas del convento", pero también quisieron conocer al hombre que está detrás de esas investigaciones. El intercambio con el público prolongó la primera noche del ciclo Conversaciones necesarias y quedó planteada una invitación para que Enz regrese a Colón a presentar "El silencio del monte".