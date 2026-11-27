Una muestra con producciones y experiencias desarrolladas durante el año.

Este viernes 27 de noviembre, desde las 19:30, se compartirán las producciones de los talleres de teatro, música, danza, artes visuales, fotografía, narración infantil y performance. La jornada contará con la presentación del Coro Varietales.

La propuesta será una oportunidad para conocer el trabajo realizado por quienes participaron de estos espacios, compartir sus creaciones y poner en común los procesos de aprendizaje y experimentación que se llevaron adelante a lo largo de los meses.

La muestra busca poner en valor no solo las producciones finales, sino también los recorridos, los vínculos y las experiencias que se construyeron en cada espacio. Durante la jornada también se presentará el Coro Varietales.

La entrada será libre y gratuita, con invitación a colaborar con un alimento no perecedero.