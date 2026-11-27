El actor y docente teatral Fabio "Mosquito" Sancineto dictará un seminario intensivo de Impro Match los días jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bulevar Racedo 250 de la ciudad de Paraná.

La instancia de formación teatral está abierta a todo público, con o sin experiencia previa en actuación, y culminará el sábado 5 de diciembre a las 21 con una función de cierre abierta al público en el mismo espacio cultural.

Las primeras dos clases tendrán lugar el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre en el horario de 18 a 22, mientras que el tercer encuentro se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre por la mañana, de 9 a 12.

Para cursar el seminario completo, el valor es de $70.000. Quienes no puedan asistir a las tres jornadas tienen la posibilidad de optar por la modalidad de clase suelta, cuyo costo es de $25.000 por encuentro.

Las personas interesadas en anotarse deben completar este formulario.

Por consultas, comunicarse al 343 4621153.