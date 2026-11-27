La Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, lleva adelante una nueva edición de su Ciclo de Muestras de Fin de Año hasta el viernes 4 de diciembre en su sede de calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

A través de esta programación abierta, estudiantes y docentes de las distintas áreas académicas dan a conocer las producciones artísticas, conciertos y experiencias escénicas construidas en las aulas y talleres, con el objetivo de compartir con el público los procesos de aprendizaje y el trabajo colectivo acumulado durante todo el ciclo lectivo.

A lo largo de las distintas jornadas, el cronograma reúne exhibiciones de música, danza y teatro, junto con audiciones de instrumentos, propuestas corales, conjuntos instrumentales y muestras vinculadas a la formación artística que reflejan el recorrido pedagógico y creativo transitado por los alumnos en cada cátedra durante el año.

La agenda de actividades prevista para este viernes 27 de noviembre comenzará a las 18 en el Hall de Entrada con "Karaoke: muestra de Canto", una actividad coordinada por los docentes Cecilia Leyes, Ana Contreras, Gabo Brizuela y Lucrecia Mauro.

Más tarde, a las 20, la programación continuará en el Auditorio Walter Heinze con "Danza en La Carminio. Muestra de fin de año", que contará con la participación de las cátedras a cargo de Marianela Zuriaga, Claudia Retamar, Claudia Kipen, Priscila Peralta, Iván Petrich, Pablo Vallejo, Andrés Vega, Diana Salas, Gimena Russian, Susana Gómez, Malena Salzman y María Elena Vásquez.

Tras el receso del fin de semana, la cartelera se retomará el lunes 30 de noviembre. En el Auditorio Walter Heinze tendrán lugar los "Conciertos de piano de fin de año", a las 17 con la actuación de niños y niñas, y a las 19 con los adolescentes, bajo la coordinación docente de Gabriel Brizuela, Guillermo Wertheimer y Bruno Zanetti.

En paralelo, a las 17 en el Salón del cuarto piso se desarrollará la Muestra de guitarra, guiada por Ivo Rodríguez Morán, César Farías, Juan José Cáceres y Domingo Oyarzún.

La programación seguirá el martes 1 de diciembre con dos actividades consecutivas en el Auditorio Walter Heinze de la institución. A las 18 subirá a escena la Muestra de teatro, correspondiente al espacio conducido por la docente Ludmila Fernández, y posteriormente, a las 20, se llevará a cabo la Muestra de coro y Espacio Creativo, coordinada por Juliana Sbresso, Darío Siebenlist, Fernanda Strack, María de los Ángeles Azziani y Gabo Brizuela.

En la recta final del ciclo, el miércoles 2 de diciembre a las 18 en el Auditorio Walter Heinze se concretará la Muestra de teoría y práctica del folclore, EMFA y Orquesta de Cuerdas, con la participación docente de Maximiliano Zapata Icart, Valentín Cosso, Agustina Schreider e Iván Petrich.

Al día siguiente, el jueves 3 de diciembre, la actividad comenzará a las 18 en el Auditorio Walter Heinze con Música de conjunto y banda, coordinada por Guillermo Wertheimer, Darío Siebenlist, Iván Petrich y Valentín Cosso, y continuará a las 19 en el Aula San Martín con la Muestra de flauta traversa a cargo de la docente Rosario Sartori.

El cierre definitivo del Ciclo de Muestras está previsto para el viernes 4 de diciembre a las 18. Por un lado, en el Auditorio Walter Heinze se desarrollará "TetraTecla", con la coordinación de Federik, Mauro, Schreider y Bulos; y por otro, en el Aula Teórica del primer piso (ex Biblioteca) tendrá lugar la Muestra de violoncello y contrabajo, impulsada por los docentes Jorge Revello y Guillermo Trobbiani.

Las actividades tendrán entrada libre y gratuita.