El 9 de diciembre comienza un taller de escritura gratuito en Paraná.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la inscripción a La memoria invencible, un taller de escritura literaria de verano que estará a cargo de la profesora y escritora Belén Zavallo. La propuesta es gratuita y contempla cinco encuentros presenciales, entre diciembre y febrero, en el Hotel Mayorazgo de Paraná.

El taller comenzará el miércoles 9 de diciembre, de 18 a 19.30, en la Sala Terrazas del hotel, ubicado en el Parque Urquiza. Está destinado a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa en la escritura, interesados en explorar distintos géneros literarios y desarrollar sus propios procesos creativos.

La iniciativa es impulsada por el Departamento de Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la UADER, que desde hace varios años promueve diferentes espacios de formación y creación literaria junto a Zavallo.

La elección del Hotel Mayorazgo como sede del taller responde al interés de vincular la práctica literaria con lugares significativos de la capital entrerriana. En anteriores experiencias, estas actividades tuvieron como escenarios el Balneario Municipal y la Plaza Borges, con la intención de propiciar nuevas miradas sobre el paisaje y la geografía de la ciudad.

Los encuentros continuarán los miércoles 13 y 27 de enero y 10 y 24 de febrero de 2027, siempre de 18 a 19.30.

Inscripciones

La participación es gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la universidad.

Para consultas o mayor información, pueden comunicarse a través del correo electrónico cultura@uader.edu.ar.