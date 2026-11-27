Este lunes 30 de noviembre a partir de las 18 se llevará adelante el cierre de la Semana Invencible en la Plaza 25 de Mayo de la capital santafesina, mediante un festival abierto de música y danza que reunirá a referentes nacionales y artistas de la región. La iniciativa es impulsada con el objetivo de homenajear al Brigadier General Estanislao López al cumplirse el 240º aniversario de su nacimiento.

Bajo la denominación de Peña Invencible, el escenario de la plaza recibirá este lunes desde las 18 a la delegación de danza que representó a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín a comienzos de 2026, con una coreografía alusiva al legado del Brigadier.

La grilla artística contempla además la actuación de las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y de Santa Fe, agrupaciones de danzas tradicionales y el grupo Son de Río.

El cierre musical de la jornada estará encabezado por Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, artistas que pondrán en escena el espectáculo Agitando pañuelos, un repertorio dedicado al folclore argentino y a las obras tradicionales del cancionero popular.

Además, el cronograma contempla en la Casa de la Cultura un conversatorio dedicado al federalismo y a la trayectoria política de Estanislao López, y la participación de investigadores de Argentina y Uruguay. Entre los panelistas figuran Gabriel Di Meglio, exdirector del Museo Histórico Nacional; Marcela Ternavasio, historiadora que publicó recientemente una biografía sobre Juan Manuel de Rosas; e Ignacio Martínez, autor del volumen Caudillo de una provincia invencible.

Según explicó el secretario de Desarrollos Culturales de Santa Fe, Paulo Ricci, la conmemoración responde a la intención de recordar el natalicio del caudillo santafesino. En ese sentido, el funcionario detalló que a lo largo del año la administración provincial impulsó diversas producciones en torno a la figura de Estanislao López, entre las que se cuentan la edición de dos libros, la realización de series web, el estreno de una obra de teatro, exposiciones en la Casa del Brigadier y ciclos de conversatorios, de los cuales gran parte confluyeron en la Semana Invencible.

Las actividades serán de acceso libre y gratuito.