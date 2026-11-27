El creador visual Leonardo Lempel, conocido artísticamente como Kono, exhibe su muestra individual titulada "Konfusión" desde este viernes 27 de noviembre hasta el lunes 14 de diciembre en GAP Galería de Arte, espacio ubicado en calle Alameda de la Federación 355 de la capital entrerriana.

La exposición reúne piezas que articulan el arte, el diseño y la cultura visual a partir del trabajo con tramas textiles, con el objetivo de trasladar estructuras propias de la indumentaria hacia el soporte mural y ofrecer nuevas perspectivas de lectura plástica.

Con más de cuarenta años de trayectoria en el campo creativo, Leonardo Lempel desarrolló un recorrido que partió inicialmente del diseño textil para luego consolidarse en una producción de artes visuales de carácter personal. Esa transición dentro de su oficio quedó sintetizada por el propio autor bajo la idea del pasaje del cuerpo al muro, un desplazamiento mediante el cual las prendas cedieron su función original para transformarse en obras autónomas destinadas a la exhibición en sala.

La formación y el lenguaje plástico de Lempel están marcados por el rigor técnico que incorporó durante su paso por las principales capitales del diseño europeo, entre ellas Milán, París y Londres. A partir de esa experiencia en el exterior, el creador conformó un archivo visual propio basado en el control formal, la precisión constructiva y el conocimiento de los materiales, herramientas que aplica actualmente para organizar la superficie de sus trabajos textiles y pictóricos.

Además, el artista tiene una fuerte impronta de las corrientes punk, post-punk, dark y gótica de las décadas de 1980 y 1990. Cómo describe él mismo, de aquellas escenas contraculturales tomó "una mirada austera, cruda y directa que atraviesa la elección cromática y la composición de sus piezas".