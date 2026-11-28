Últimas jornadas de la octava edición del FICER.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) transita sus últimas dos jornadas con una programación que incluye películas en competencia, actividades de formación, producciones entrerrianas y una propuesta artística que se extenderá hasta la madrugada del domingo. La gala de cierre tendrá lugar este sábado a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), mientras que el domingo se podrán ver las películas ganadoras de esta octava edición.

Tras conocerse las producciones premiadas, se proyectará la película de clausura, The loneliest man in town, de los realizadores Tizza Covi y Rainer Frimmel.

La actividad continuará en La Vieja Usina, donde a las 22 se exhibirá The Lost Boys (1987), de Joel Schumacher, un clásico de culto del cine de vampiros, en el marco de la sección Vórtice, dedicada al terror y al género fantástico.

A la medianoche, en ese mismo espacio, tendrá lugar Noches paranormales. El banquete, una propuesta de performance y ceremonia nocturna a cargo de Mana Ríos y un ensamble de artistas invitados.

El domingo, último día del festival, habrá funciones de las películas ganadoras, una muestra de cortometrajes entrerrianos y proyecciones destinadas también al público infantil y familiar.

Programación del sábado 28 de noviembre

10.00: Lo importante es el conflicto. Seminario intensivo de actuación y dirección escénica para actores y directores de cine, dictado por Ezequiel Radusky. Sala A del CPC, planta baja.

11.00: Cine recuperado: memorias, archivos y miradas en presente. Charla a cargo de Paula Félix-Didier y Lucía Ciruelos, con la moderación de Mercedes Rondina. Living del CPC.

15.00: O, de Maximiliano Nery (69 minutos). Sala Verónica Kuttel, La Vieja Usina.

16.00: Gente de la ruta, de Lucas Koziarski (67 minutos). Cine Las Tipas.

17.30: Los vencedores, de Pablo Aparo (96 minutos), junto al cortometraje entrerriano Malvinas, después, de María Ángeles Terraza (15 minutos). La Vieja Usina.

18.00: Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat (61 minutos). Sala Noble del IAAER.

18.00: Los abrazos, de Rodolfo Fabián Cabrera (90 minutos), junto al cortometraje Deserta, de Ángela Minatta y Lucio Goria (12 minutos). Cine Las Tipas.

20.00: Gala de cierre y proyección de The loneliest man in town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel (86 minutos). Centro Provincial de Convenciones.

22.00: The Lost Boys, de Joel Schumacher (97 minutos). La Vieja Usina.

23.59: Noches paranormales. El banquete. Performance y ceremonia nocturna. La Vieja Usina.

Además, entre las 18 y las 22, será la última oportunidad para visitar la videoinstalación Quiero estar entre tus cosas, dedicada a María Gabriela Epumer, y la muestra El cine bajo el agua, integrada por cortometrajes del realizador francés Jean Painlevé, en el espacio Cinemateca.

Programación del domingo 29 de noviembre

16.00: Proyección de las películas ganadoras, con dos funciones simultáneas en dos salas del Cine Las Tipas.

16.00: Tesoros, de María Novaro (95 minutos), junto al cortometraje Emechiche, el renacer de los cabeciblancos, de Juan Camilo González (11 minutos). Cine Círculo.

17.30: Muestra de cortometrajes entrerrianos. Sala Verónica Kuttel, La Vieja Usina.

18.30: El tesoro de Barracuda, de Adrià García (87 minutos), junto al cortometraje A luz é grande, de Markus Duffner (5 minutos). Cine Círculo.

19.00: Chicas tristes, de Fernanda Tovar (90 minutos). Cine Las Tipas.

19.00: Proyección de una de las películas ganadoras. Cine Las Tipas.

Sedes del festival

Centro Provincial de Convenciones: San Martín 15.

Centro Cultural La Vieja Usina e IAAER: Gregoria Matorras 861.

Cine Las Tipas: Corrientes y San Lorenzo.

Cine Círculo: Andrés Pazos 339.

Espacio Cinemateca – Mirador TEC: Gregoria Matorras 889.

Todas las novedades del festival pueden consultarse en www.ficer.com.ar.