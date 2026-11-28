Este domingo finaliza la octava edición del FICER.

Este domingo concluirá la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La última jornada tendrá como protagonistas a las películas premiadas, una muestra de cortometrajes entrerrianos y las funciones de las secciones Pantalla Compartida y Panorama Internacional. Las proyecciones comenzarán a las 16 y tendrán como sedes el Cine Círculo, el Cine Las Tipas y el Centro Cultural La Vieja Usina.

Programación

16.00 – Cine Círculo: Tesoros, de María Novaro (95 minutos), y el cortometraje Emechiche, el renacer de los cabeciblancos, de Juan Camilo González (11 minutos).

16.00 – Cine Las Tipas: proyección de las películas ganadoras, con dos funciones en dos salas.

17.30 – La Vieja Usina, sala Verónica Kuttel: muestra de cortometrajes entrerrianos.

18.30 – Cine Círculo: El tesoro de Barracuda, de Adrià García (87 minutos), y el cortometraje A luz é grande, de Markus Duffner (5 minutos).

19.00 – Cine Las Tipas: Chicas tristes, de Fernanda Tovar (90 minutos), integrante de la sección Panorama Internacional.

19.00 – Cine Las Tipas: proyección de una de las películas ganadoras.

De esta manera, finalizarán las seis jornadas del festival que, desde el martes 24 de noviembre, reúne en Paraná producciones cinematográficas nacionales e internacionales.