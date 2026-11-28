Alrededor de 1.300 espectadores asistieron a la proyección de Tiempos modernos con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección de Luis Gorelik. Antes de la función, el organismo provincial despidió a Alejandra Cepeda y Roberto Zapata, quienes se jubilan después de más de tres décadas de actividad artística.

A 90 años de su estreno, Tiempos modernos, de Charles Chaplin, convocó alrededor de 1.300 personas este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La posibilidad de ver la película con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) interpretando su música en vivo fue una de las propuestas especiales de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

La presentación demandó un trabajo previo de reconstrucción de la música original y la elaboración de un arreglo sinfónico, a cargo del maestro Luis Gorelik.

Antes de la proyección, el director pidió permiso para romper un poco el protocolo. Dos integrantes de la orquesta, Alejandra Cepeda y Roberto Zapata, se despedían de sus compañeros después de más de 30 años de trabajo en el organismo. “Hoy para nosotros, como orquesta sinfónica, como grupo de trabajo, no es un día más, es un día especial”, expresó Gorelik, quien invitó a ambos músicos a acercarse al frente del escenario para agradecerles tantos años de labor artística.

Luis Gorelik homenajeó a Roberto Zapata y Alejandra Cepeda, quienes se jubilan de la Sinfónica. Gentileza: Paula Osti

Recordó entonces que la Sinfónica entrerriana nació en 1948 y que por sus filas han pasado varias generaciones de músicos. Habló de la experiencia de quienes se retiran, de lo que han aportado a la orquesta y de la transmisión de ese conocimiento a los más jóvenes.

De Fritz Lang a Charles Chaplin

“¿Qué es lo que van a ver y qué es lo que van a escuchar esta noche?”, preguntó Gorelik al público, antes de detenerse en algunos aspectos de la película y de su realización.

Chaplin, como era su costumbre, asumió múltiples roles: fue productor, director, guionista y protagonista. También figura en los créditos como autor de la música. En este punto, el maestro reivindicó el trabajo del compositor David Raksin, quien colaboró en la escritura de la partitura a partir de las ideas de Chaplin. Si bien el cineasta era músico aficionado, no tenía los conocimientos técnicos para realizar un arreglo orquestal.

Interesante fue el parentesco que estableció Gorelik entre Tiempos modernos y Metrópolis, la película que Fritz Lang había estrenado en Alemania en 1927.

Apenas nueve años separan a ambas realizaciones, en las que el hombre aparece sometido a un sistema de producción dominado por las máquinas. Chaplin filmó en los años posteriores a la Gran Depresión, cuando la desocupación alcanzaba niveles alarmantes y la industrialización y la producción en serie habían modificado sustancialmente las condiciones de trabajo.

“Ambas películas comparten esos tópicos y la misma estética también, en la cual pareciera que las máquinas se tragan a las personas. Algo parecido a lo que quizás ocurre hoy día con la inteligencia artificial”, observó Gorelik.

Resulta inevitable pensar en esa reflexión al volver a ver al pequeño obrero de Chaplin intentando seguir el ritmo de la cadena de montaje.

El director marcó, sin embargo, una diferencia en el tratamiento que los dos cineastas dieron a esas preocupaciones sociales: “Metrópolis es un drama. Tiempos modernos lo comunica a través del humor”.

A ese recurso atribuyó buena parte de la popularidad que alcanzó la película de Chaplin desde su estreno, aunque su contenido crítico también le valió episodios de censura y restricciones para su exhibición en distintos países.

La sala del CPC estuvo colmada para la presentación de la Sinfónica en el FICER.

Los tiempos de la música

Cuando Chaplin rodó Tiempos modernos, entre 1935 y 1936, el cine sonoro ya llevaba varios años de desarrollo. El realizador, sin embargo, seguía confiando en la expresividad de los gestos, las miradas y los movimientos de sus personajes.

“Es una película mixta en ese sentido. Hay partes de cine mudo y partes de cine sonoro”, explicó Gorelik.

Para esta presentación fue necesario intervenir sobre la banda sonora: “Lo que nosotros hicimos fue quitarle a la película original la música y reconstruirla en un arreglo sinfónico”.

Esta vez era la película la que marcaba los tiempos de la orquesta. Ya en las primeras secuencias, con Charlot en la fábrica, podía advertirse la complejidad de la tarea. Sus movimientos cada vez más acelerados frente a la cadena de montaje, los tics que no consigue controlar aun cuando deja de trabajar, las corridas y las peripecias con la disparatada máquina diseñada para alimentar a los obreros tienen una minuciosa correspondencia con la música.

A veces basta un acento instrumental para reforzar el efecto cómico de un gesto de Chaplin. En otros pasajes, las melodías acompañan el desamparo de los personajes y la comedia cede lugar a la ternura.

Escuchar la partitura en vivo permite reparar en detalles que suelen pasar inadvertidos, incluso para quienes han visto la película varias veces.

Chaplin, noventa años después

Protagonizada por Charles Chaplin y Paulette Goddard, Tiempos modernos significó la despedida de Charlot, aquel vagabundo de sombrero y bastón que había acompañado al cineasta durante buena parte de su carrera.

La imagen del obrero atrapado entre los engranajes de una fábrica quedó incorporada a la memoria cinematográfica de varias generaciones. Chaplin encontró allí una manera de expresar, sin pronunciar una sola palabra, hasta qué punto un trabajador podía quedar reducido a una pieza más de la maquinaria industrial.

El hambre, la desocupación, la pobreza y las dificultades para encontrar un lugar donde vivir atraviesan la historia. Chaplin consigue que nos riamos de las desventuras de dos personajes que apenas tienen lo necesario para subsistir.

Sobre el final de la película se escucha aquella melodía que años más tarde se popularizaría con el nombre de Smile. Charlot y su compañera se alejan por un camino. Poco han conseguido de todo aquello que soñaban, pero deciden seguir adelante.

No es frecuente en Paraná tener la posibilidad de ver un clásico de Chaplin en pantalla grande con una orquesta interpretando su música. La incursión de la Sinfónica en el FICER permitió redescubrir la película desde su dimensión musical y apreciar el trabajo de los músicos entrerrianos en un repertorio distinto al de sus habituales conciertos de temporada.