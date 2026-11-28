"Lo blando y lo débil" es el primer libro de Nicolás Rigaudi

Los alumbramientos arrojan luz, ya sean de plantas que despuntan un brote, de mujeres que alarman con gargantas nuevas, de animales que se enredan en la noche o de astros que parecen encenderse. Cuando se trata de libros de poemas, todo eso pervive en versos que son como cables tensores. Los postes que se conectan. Las sombras hacia atrás, como la sal que se tira por encima del hombro. Un alejamiento a la mala fortuna, un hechizo que reaviva los misterios.

Lo blando y lo débil es el primer libro de Nicolás Rigaudi y es un libro de poemas que abre tramos: un río y sus hombres, un lecho barroso y sus seres casi mitológicos en el fondo, cantitos al amor y también una postura política. Toda palabra es una estaca que se para ideológicamente en una dimensión mayor. En poesía es difícil tomar posición sin ir contra la propia poesía. Acá Nico Rigaudi va como si instaurara el Ministerio de la Poesía del Litoral.

Si cree que el mundo necesita más poetas

si se propone

embellecer la lengua

si alberga sentimientos de fe y esperanza

sepa que los demás trabajan.

Es recomendable no perder

tiempo ni amigos.

Por más que se esfuerce

usted no es el poema.

Un tajo en la geografía y una lengua que piruetea como un pez que boquea sus últimos minutos al ras del agua.

¿Qué mira un poeta para encontrar una voz?

¿Qué cosas lo hacen reír de su propia condición de poeta?

¿Qué lugares comunes a la arrogancia arrastra sobre el ruedo que levanta para que no se enchastre más el cuerpo?

Lo blando y lo débil es una linda forma de reírse y de emocionarse. De doblar el pañuelo de tela en el bolsillo y moquear un poco por el padre, enjuagarse las pestañas con la belleza del paisaje y esconder la burla que le hace al tiempo.