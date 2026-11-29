El guitarrista y cantante estadounidense John “Mad Dog” Watkins, quien durante siete años integró la banda del legendario Willie Dixon, actuará por primera vez en Paraná este domingo. La cita será a las 20 en Tierra Bomba (Urquiza 1.214), donde la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues) comenzará a celebrar sus diez años de actividad.

La apertura estará a cargo del ensamble paranaense. Más tarde, Watkins subirá al escenario acompañado por Alejandro Migoni (bajo), Adrián Flores (batería), Alejandro Bravo (guitarra) e integrantes de la formación local.

Con una extensa trayectoria en el circuito blusero estadounidense, Watkins compartió escenarios con figuras como Buddy Guy, Koko Taylor, Junior Wells y James Cotton. En 1973 se sumó a la banda de Willie Dixon, con la que recorrió escenarios de Estados Unidos, Canadá y Europa.

En 1984 editó su debut discográfico, Here I Am, grabado en Francia junto a Jimmy Johnson y su banda. Entre sus trabajos más recientes figura su participación en John Primer and Friends: Tribute to Theresa's Lounge (2026), dedicado a uno de los clubes históricos del blues de Chicago.

La presentación tiene un significado particular para la ALBlues, que en diciembre cumplirá diez años. Entre sus iniciativas se destacó la Jam de Blues Tradicional, que durante ocho años reunió a músicos y aficionados los domingos en el bar Limbo.

El concierto de esta noche es una producción conjunta de la asociación y Blues Special Producciones. Las entradas se ofrecen a través de Passline. Habrá servicio de comidas y bebidas.