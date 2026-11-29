El FICER tendrá hoy la última jornada de la octava edición.

Los vencedores, de Pablo Aparo, obtuvo el premio a la mejor película de la Competencia Oficial, mientras que Boca de Río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena, de Sara Van Dembroucke, fue distinguido como mejor cortometraje entrerriano. Este domingo, el festival tendrá su última jornada de proyecciones en tres salas de Paraná.

Con la entrega de premios a las producciones que participaron de las distintas secciones en competencia, se realizó este sábado 28 de noviembre la gala de cierre de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), en la sala principal del Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

La ceremonia precedió a la proyección de The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de Tizza Covi y Rainer Frimmel, elegida como película de clausura.

Si bien la gala de premiación marcó el cierre formal del festival, la actividad continuará este domingo con la exhibición de las películas ganadoras, una muestra de cortometrajes entrerrianos y funciones de las secciones Pantalla Compartida y Panorama Internacional.

La octava edición del FICER volvió a registrar una importante convocatoria de público, con funciones gratuitas distribuidas en nueve espacios y salas de la capital entrerriana. El festival es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

Durante la apertura de la ceremonia se entregaron dos premios Tilda Thamar a la trayectoria. Los reconocimientos fueron para Luis Cámara, realizador audiovisual, director de fotografía, guionista y docente universitario, y Pablo Conde, programador de cine y gestor cultural.

A lo largo de esta edición también recibieron la distinción la fotógrafa Adriana Lestido y los cineastas Lorena Muñoz y Mariano Llinás.

Las directoras artísticas del FICER, Betania Cappato y Florencia Curi, fueron las encargadas de brindar unas palabras de agradecimiento al comienzo de la gala.

Participaron de la ceremonia Maximiliano Schonfeld, presidente del IAAER; Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos; Nicolás Herzog, director del FICER FORUM; y Guillermo Berger y Mauro Capezzuoli, integrantes de la comisión directiva de ARAER.

En su intervención, Stoppello hizo referencia a la continuidad del festival: “El gobernador Rogelio Frigerio, a través del Ministerio de Gobierno y de Manuel Troncoso en particular, decidió creer en la continuidad del FICER y acompañar su crecimiento”.

“Es muy importante que el Estado potencie la cultura. Quienes trabajamos en este ámbito lo hacemos porque creemos en lo que ilumina y nos hace ver que es posible pensarnos mejores como comunidad, más sensibles, más atentos y más firmes en la vocación de construir un mundo mejor”, agregó.

Los premios de la Competencia Oficial

El jurado integrado por Adriana Lestido, Lorena Moriconi y José Miccio otorgó el premio a la mejor película de la Competencia Oficial a Los vencedores, de Pablo Aparo.

En tanto, Machado, de Julián Tagle, recibió una mención especial.

Cortometrajes entrerrianos

En esta categoría, el jurado conformado por Eugenia Alonso, Jorge Sesán y Mariana Bolzán distinguió las siguientes producciones:

Mejor cortometraje entrerriano: Boca de Río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena, de Sara Van Dembroucke.

Mención especial: Malvinas, después, de María Ángeles Terraza.

Mención especial: A pique, de Milagros Rocha y Nathan Silvestre.

El debut del Jurado Joven

Una de las novedades de esta edición del FICER fue la incorporación del Jurado Joven, integrado por Julián Leonel Fernández, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti, Salomé Jazmín Husseín y Juan Bautista Tagliapietra.

En su primera participación en el festival, otorgaron las siguientes distinciones:

Mejor película de la Competencia Oficial: Gente de la ruta, de Lucas Koziarski.

Mejor cortometraje: La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

Mención especial en largometrajes de la Competencia Oficial: Los vencedores, de Pablo Aparo.

Mención especial en cortometrajes entrerrianos: La solapa, de Abril Ansaldi.

Premio DAC Género

La película A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, recibió el Premio DAC Género a la mejor película dirigida por una mujer en la Competencia Oficial.

La distinción fue entregada, en representación del festival, por la realizadora audiovisual y gestora cultural Eliana Di Giovanni.

Las películas elegidas por el público

Como en cada edición del FICER, los espectadores tuvieron la posibilidad de votar por sus películas preferidas al término de las funciones. De esa elección surgieron los ganadores del Premio Ojo Pez, cuya estatuilla fue confeccionada este año por la artista Laura Selaya.

Las producciones distinguidas por el público fueron:

Competencia Oficial: Para hacer una película, solo hace falta un arma, de Santiago Sein.

Cortometrajes Entrerrianos en Competencia: La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

Panorama Internacional: Si yo estuviera vivo… viviría, de André Novais Oliveira.

Orillas: Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo, de José David Apel.

Fronteras Abiertas: Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás.

Vórtice: El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

Las funciones de este domingo

La programación de la octava edición del FICER concluirá este domingo 29 de noviembre con funciones gratuitas en el Cine Las Tipas, el Cine Círculo y el Centro Cultural La Vieja Usina. Será una oportunidad para quienes no pudieron asistir a las primeras proyecciones de las películas premiadas.

La grilla de la última jornada es la siguiente:

16.00 – Cine Las Tipas: proyección de películas ganadoras, con dos funciones simultáneas en dos salas.

16.00 – Cine Círculo: Tesoros, de María Novaro (95 minutos), junto al cortometraje Emechiche, el renacer de los cabeciblancos, de Juan Camilo González (11 minutos).

17.30 – Centro Cultural La Vieja Usina, sala Verónica Kuttel: muestra de cortometrajes entrerrianos.

18.30 – Cine Círculo: El tesoro de Barracuda, de Adrià García (87 minutos), junto al cortometraje A luz é grande, de Markus Duffner (5 minutos).

19.00 – Cine Las Tipas: Chicas tristes, de Fernanda Tovar (90 minutos), de la sección Panorama Internacional.

19.00 – Cine Las Tipas: proyección de una de las películas ganadoras.