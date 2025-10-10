Atlético Paraná anunció la vuelta de Agustín García, protagonista de su último ascenso

El delantero Agustín García volvió al Decano tras un nuevo paso por Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Atlético Paraná dio a conocer la llegada de un nuevo refuerzo para su plantel del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Este viernes, a través de sus redes sociales, el club de barrio San Martín anunció el regreso de Agustín García, delantero que tuvo un exitoso por el Gato con el ascenso al Federal A en 2022.

“Bienvenido Agustín García, uno de los artífices del último ascenso al Federal A en el 2022, ya se puso la Rojiblanca en el entrenamiento de hoy por la mañana, para que nos volvamos a ilusionar”, informó el Decano en sus perfiles de Facebook e Instagram. “El Negro García viene de tener una gran temporada en Gimnasia de Concepción del Uruguay, donde convirtió 8 goles”, agregó.

García, que se desempeña como delantero o extremo izquierdo, ha repartido sus años futbolísticos entre Atlético Paraná y Gimnasia de Concepción del Uruguay. El jugador, de 28 años, formó parte del recordado equipo dirigido por Hugo Fontana que logró el ascenso ante Juventud Alianza de San Juan, haciendo dupla con Pablo Stupiski.

El plantel que tiene a cargo Mauricio Chiementín ya cuenta con los siguientes refuerzos: el arquero Iván Gorosito, los defensores Mateo Alberca y Tomás Rouiller; los mediocampistas Nicolás Naz, Santiago Lebus y Lucas Comachi; y los delanteros Exequiel Gómez, Martín Comachi y el mencionado Agustín García.