Torneo Clausura: Unión irá por la punta en Santiago del Estero

En Santiago del Estero, Central Córdoba y Unión de Santa Fe jugarán desde las 16.45, en el Estadio Alfredo Terrera, por la 12° fecha del Torneo Clausura. A pesar de arrancar bien el semestre, el Ferroviario duerme afuera de la zona de playoffs tras enlazar cinco partidos sin ganar, racha que buscará cortar ante los dirigidos por Leonardo Madelón, que luego de tres duelos sin sumar de a tres perdieron la punta y quieren recuperarla. El partido será controlado por José Castelli.

El cuadro de Santiago del Estero vivió una temporada histórica en la que no solo participó de competencias internacionales por primera vez, sino que dejó actuaciones que vivirán para siempre en el inconsciente colectivo de sus hinchas, como el triunfo por 2 a 1 contra Flamengo en el Maracaná.

Sin embargo, luego de perder la Supercopa ante Vélez el equipo se vino abajo y no volvió a ganar desde entonces, enlazando cinco encuentros sin triunfos, situación que lo alejó de la clasificación a playoffs. Ahora, tras recibir la buena noticia de que Lucas Varaldo ya se encuentra recuperado, intentará volver a su mejor versión y ganar en su casa.

El Tatengue había logrado, sin hacer mucho ruido, subirse a lo más alto de la Zona A en solitario. Sin embargo, tras empatar con Independiente Rivadavia y Banfield y caer en el Estadio 15 de Abril ante el colista Aldosivi, el elenco santafesino quedó igualado en puntos con Boca, Estudiantes y Barracas Central, por lo que irá por los tres puntos en condición de visitante para volver a treparse a lo más alto y seguir acercándose a la clasificación a la siguiente instancia.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. FORMACIONES

CENTRAL CÓRDOBA

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pitton, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: José Castelli. VAR: Gastón Monsón Brizuela. Cancha: Central Córdoba. Hora: 16.45 (TNT Sports Premium).