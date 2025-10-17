Torneo Clausura: con la cabeza en la Copa, Racing recibirá a Aldosivi

En Avellaneda, Racing y Aldosivi de Mar del Plata abrirán el telón de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará desde las 19, en el Cilindro de Avellaneda y será controlado por Sebastián Zunino.

El elenco dirigido por Gustavo Costas venció a Banfield en su más reciente compromiso y se repuso de la derrota con River justo antes de la serie ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. Del otro lado, el cuadro marplatense logró ganarle a Unión y a Huracán y se ilusionó con mantener la categoría.

Si bien la Academia necesita ganar para no seguir complicando su clasificación a los playoffs del Clausura, el partido que lo desvela y mantiene en vilo es el que disputará el miércoles ante Flamengo en el Maracaná, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

Además de la rotación que implica esta cita, Costas no podrá contar con Gabriel Rojas, que salió lesionado en la victoria por 3 a 1 frente a Banfield. También son baja Franco Pardo y Elías Torres, mientras que Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa se recuperan pensando en el duelo con el Mengao.

Luego de transitar un semestre que crispó a los hinchas por no conseguir sumar de a tres, el Tiburón se destapó y bajó de un hondazo a Unión de la punta al ganarle por 2 a 0 en Santa Fe, resultado que repitió en la fecha siguiente contra Huracán en el Estadio José María Minella.

De esta forma, el conjunto marplatense salió a flote nuevamente y se ilusiona más que nunca con evitar el descenso, aunque sigue marchando anteúltimo tanto en los promedios como en la tabla anual, solo por encima de San Martín de San Juan.