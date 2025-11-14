Torneo Clausura: Lanús y Atlético Tucumán el darán vida a la última fecha

Lanús y Atlético Tucumán jugarán este viernes, desde las 20, en La Fortaleza, por la última fecha del Torneo Clausura. Ya clasificado a la próxima fase, el cuadro bonaerense irá con el objetivo de asegurar su presencia en copas internacionales el año próximo, pero también con la mente en la final de la Copa Sudamericana, mientras que el Decano tratará de entrar a los playoffs luego de salvarse del descenso.

El Granate tuvo un semestre utópico que se vio empañado mínimamente por la derrota frente a Banfield en el clásico del sur. Desde entonces, no pudieron sumar de a tres e igualaron con un San Martín de San Juan agonizante, por lo que buscarán volver a la senda de la victoria antes del inicio de los octavos, pero también con la cabeza puesta en la gran final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentarán a Atlético Mineiro el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Además, en caso de ganar, podrían asegurar su presencia en esta misma competencia el año próximo.

Por otro lado, el elenco dirigido por Hugo Colace cortó una racha de tres derrotas y consiguió vencer en el José Fierro a Godoy Cruz por 2 a 1, en un triunfo que significó salvarse del descenso y permanecer otro año más en la máxima categoría.

De yapa, llegaron con chances de meterse en la próxima fase, aunque para eso no solo deberán imponerse en la Fortaleza, sino también esperar que otros resultados los dejen con vida. Al final del último encuentro, Leandro Díaz disparó un dardo sin un objetivo claro: “Cuando vayan a buscar jugadores, que tengan ganas de venir”.