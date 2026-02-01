La Unión intentará estirar su buen momento ante Gimnasia

Este domingo, La Unión de Colón volverá a salir a la cancha en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Luego de su victoria del viernes ante Deportivo Norte de Armstrong (80-72), el equipo entrerriano saltará al campo de juego del Carlos Delasoie para recibir la visita de Gimnasia de La Plata.

El encuentro ante el elenco platense comenzará a las 21 y contará con el arbitraje de José Domínguez y Florencia Benzer. Un triunfo será clave para el objetivo de La Unión de permanecer entre las principales posiciones del torneo.

Actualmente con un acumulado de 12-6, los dirigidos por Martín Guastavino se ubican en la tercera posición del torneo, igualados con Central Entrerriano y Pico F.C. El Tripero, por su parte, tiene dos partidos menos, pero su récord es mejor que el de los dos elencos entrerrianos: con un acumulado de 12-4, Gimnasia aparece en la posición de escolta del torneo.

En su última presentación, Gimnasia derrotó a Unión de Mar del Plata por 76-72 en el Polideportivo Víctor Nethol e iniciará su gira por Entre Ríos con este encuentro en la ciudad de Colón. El Lobo acumula tres victorias consecutivas como local y no pierde desde el 11 de enero (90-69 vs. Lanús).

En el encuentro previo que enfrentó a estos dos equipos, Gimnasia se impuso por 88-71 jugando en La Plata el pasado 30 de noviembre de 2025. Desde entonces el andar de ambos intercaló victorias y derrotas llevándolos a su situación actual como animadores de la Conferencia Sur.

En Gimnasia, que cuenta en sus filas con los exEchagüe Franco Barroso y Raúl Pelorosso, destaca Ezequiel Paz que en 16 partidos promedia 15,2 puntos. La Unión, por su parte, tiene a Rodrigo Acuña como principal anotador con 14,9 puntos por partido (jugó 18 encuentros).