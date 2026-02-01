Rowing recibe a Echagüe en la revancha de la Liga Nacional

Este domingo habrá un nuevo duelo paranaense en el marco de la Liga Nacional de Vóley masculino. Por la Zona A, el Paraná Rowing Club recibirá al Atlético Echagüe Club en el Parque Escolar Enrique Berduc.

Este partido iniciará a las 19 y contará con el arbitraje de Gabriel Casari y Renzo Leiva. En el encuentro anterior entre ambos ocurrido el viernes 30 de enero, el Albiceleste se impuso por 3-0 con parciales de 25/17, 25721 y 25/23.

Ese resultado dejó al Remero en la posición de escolta de su grupo con 14 puntos, mientras que el Negro ahora se ubica último con apenas cinco unidades. Esto se debe a que Rowing ganó cinco de sus siete partidos y solo uno de ellos fue por 3-2 (además, una de sus derrotas también fue por la mínima). Echagüe, en cambio, solo ganó en una de sus presentaciones y entre sus seis derrotas, dos fueron por la mínima expresión.

De ganar, Rowing podría quedar como puntero de la Zona A dependiendo del resultado que obtenga La Calera, líder actual con 15 unidades. El equipo cordobés se enfrentará a Lafinur en condición de local con la opción de iniciar la segunda rueda como líder absoluto. Su partido también iniciará a las 19.

Entradas

Las entradas para el ingreso al partido entre Rowing y Echagüe se venderán en puerta. El precio para los socios será de $2.000 y deberán presentar indumentaria o credencial del club; mientras que los no socios abonarán $4.000 para poder ver el encuentro.

Foto: Instagram (@phfranfrias).