Unión de Santa Fe recibe a Gimnasia de Mendoza buscando su primera victoria

Unión de Santa Fe recibirá a Gimnasia de Mendoza en uno de los cinco partidos que este lunes le darán continuidad a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Será por la Zona A, a partir de las 22 en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa (Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR) y transmisión de TNT Sports Premium.

El Tatengue aún no pudo sumar de a tres en el campeonato y buscará cortar la racha ante el recién ascendido cuadro mendocino, que viene de perder con San Lorenzo de Almagro en su estreno en condición de local.

El elenco dirigido por Leonardo Madelón aún no pudo encontrar su mejor versión y todavía no consiguió sumar de a tres en el Apertura, luego de igualar sin goles con Platense y de caer por 2 a 1 contra Lanús en La Fortaleza, en un duelo en el que el equipo Rojiblanco jugó con diez desde el final del primer tiempo por la expulsión a Valentín Fascendini, que estará privado de disputar este compromiso.

Por otro lado, el conjunto de Mendoza viene de una derrota como local por la mínima con San Lorenzo, en un partido que significó el regreso de su estadio a la Primera División tras 41 años. A pesar de dicho traspié, el Lobo no desentonó con el nivel de la máxima categoría, en parte gracias a haberse movido durante el mercado de pases, sumando futbolistas como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, siendo este último el autor del hasta ahora único gol del club en el torneo, en el 1 a 0 frente a Central Córdoba.

En cuanto a las formaciones, Unión contaría con Juan Pablo Ludueña como reemplazante del suspendido Fascendini, mientras que el entrerriano Marcelo Estigarribia se perfila como titular en lugar de Agustín Colazo.

En consecuencia, la alineación local sería: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona.

En el Lobo, se perfilan para jugar desde el arranque: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni.

Gimnasia-Aldosivi

Gimnasia y Aldosivi se enfrentarán este lunes, desde las 17.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la Zona B. Juan Pafundi estará a cargo del arbitraje; Diego Ceballos será el VAR, y la televisación será de Espn Premium.

El Lobo viene de caer 2-0 ante River en el Monumental, mientras que el Tiburón igualó sus dos primeros partidos y va por el triunfo.

El conjunto platense cayó 2-0 en su visita al Monumental el pasado miércoles gracias a un doblete de Juan Fernando Quintero, y anteriormente se impuso 2-1 contra Racing en el Bosque por la primera fecha. De cara a este partido, Fernando Zaniratto tendrá que hacer una modificación obligada porque Manuel Panaro fue expulsado frente a River, siendo Jeremías Merlo el jugador que más chances tiene de reemplazarlo.

Por su parte, Aldosivi comenzó el Apertura empatando sus dos encuentros 0-0, el primero frente a Defensa y Justicia y el segundo ante Barracas Central, ambos en condición de local, y ahora los dirigidos por Guillermo Farré buscarán sumar de a tres en La Plata.

Defensa y Justicia-Estudiantes

Defensa y Justicia y Estudiantes se enfrentarán este lunes, desde las 17.30, en el estadio Norberto Tomaghello por la Zona A, con el arbitraje de Ariel Scime y Fernando Espinosa como VAR. Transmitirá TNT Sports. El Halcón y el Pincha suman cuatro puntos en el campeonato y van por otro triunfo que los mantenga arriba.

El Halcón arrancó el campeonato jugando dos partidos como visitante y los resultados fueron más que positivos: igualó sin goles frente a Aldosivi en el debut y venció 1-0 a Deportivo Riestra la fecha pasada con gol de Rubén Botta, uno de los refuerzos del último mercado de pases. Después de varios meses, Defensa se reencontrará con su gente buscando una nueva victoria.

Por su parte, el Pincha comenzó el torneo igualando 1-1 contra Independiente en Avellaneda, mientras que en la segunda jornada le ganó 2-1 a Boca en UNO con goles de sus centrales, Santiago Núñez y Leandro González Pirez, y también intentará ganar para alcanzar los siete puntos.

Tigre-Racing

Racing, último sin puntos, visitará a Tigre, tercero con cuatro unidades. El partido, válido por la Zona B, tendrá lugar en el estadio José Dellagiovanna desde las 19.45 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría mientras que Álvaro Carranza estará en el VAR. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de la señal deportiva Espn Premium.

El equipo de Gustavo Costas viene de perder 2-1 con Rosario Central, en condición de local, el pasado miércoles por la segunda fecha. En un campo de juego deplorable, la Academia sufrió la jerarquía del campeón del mundo Ángel Di María promediando la mitad del primer tiempo y sumó su segunda derrota en lo que va del campeonato.

Racing no dejó una buena imagen en este incipiente inicio del Torneo Apertura y, para este partido ante el Matador, el entrenador Costas volvería a las bases y reinstalaría la línea de 5 defensores con el retroceso de Santiago Sosa como líbero y la reaparición del uruguayo Gastón Martirena como lateral derecho por Marco Di Césare, tras la pobre aparición de Nazareno Colombo en ese sector ante Rosario Central.

Así, el esquema pasaría de un 4-3-3 a un 5-4-1 con un mediocampo compuesto por Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni y Santiago Solari y con Adrián Martínez como único delantero.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de visitante, el pasado jueves. Con esta igualdad y el triunfo en la primera fecha ante Estudiantes de Rio Cuarto, el Matador se ubica tercero con 4 puntos, a dos unidades de los líderes River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Argentinos-Belgrano

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán el lunes a las 22, en el estadio Diego Armando Maradona. Pablo Dóvalo será el árbitro, Pablo Giménez el VAR y la transmisión estará a cargo de Espn Premium. Tanto el Bicho como el Pirata tienen 4 puntos y buscarán un triunfo que los lleve a la cima de la Zona B.

Argentinos Juniors, con 4 puntos, es uno de los equipos invictos del campeonato. Tras el debut con victoria ante Sarmiento, el Bicho no pasó del cero ante Estudiantes (Río Cuarto), de visitante.

Belgrano tiene 4 unidades ya que derrotó a Central en el primer partido y viene de empatar 1 a 1 ante Tigre, en Alberdi, en un encuentro en el que el Franco Vázquez tuvo su estreno en su regreso al conjunto cordobés.