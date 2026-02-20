Con presencia paranaense, se puso en marcha la 25ª edición del Goga Gómez en Popeye BC de Salta

Con una destacada convocatoria de equipos del NOA y la región, comenzó la 25ª edición del tradicional torneo “Goga Gómez” de hockey sobre césped en las instalaciones de Popeye BC. El certamen reúne a planteles de Salta, Tucumán, Córdoba y La Rioja, además de contar con la participación especial de los seleccionados argentinos juveniles Sub-19.

El torneo tiene la presencia de Las Leoncitas y Los Leoncitos, quienes además de disputar encuentros oficiales realizan una concentración nacional hasta el próximo domingo. Entre los representantes locales se destacan Genaro Molteni, capitán del seleccionado juvenil masculino, y Ema González Eterovich, integrante del plantel femenino nacional.

En la rama femenina compiten 16 equipos distribuidos en cuatro zonas de cuatro integrantes cada una. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la disputa por los puestos del 1° al 8°, mientras que terceros y cuartos definirán las restantes posiciones según el sistema establecido por la Confederación Argentina de Hockey.

En caballeros, el certamen se divide en dos zonas (una de cinco equipos y otra de cuatro). Los primeros y segundos de cada grupo competirán por los puestos principales, mientras que el resto definirá posiciones a través de partidos cruzados y un triangular final.

Para el desarrollo de un programa que supera los 60 partidos, se utilizan simultáneamente las dos canchas (agua y arena) del club, ubicadas en la sede de avenida Arenales. La jornada del viernes contempla 26 encuentros, con partidos programados desde las 9 hasta las 22.30.

El acto inaugural, suspendido por cuestiones climáticas, fue reprogramado para las 20.30.

Cabe destacar que el torneo rinde homenaje a una de las fundadoras del club y que el acceso al predio es libre y gratuito durante todas las jornadas.

