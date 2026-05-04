Básquet: Recreativo visitará al líder del grupo de la Liga Federal

Recreativo Bochas Club tendrá una parada brava. Es que el elenco paranaense visitará en la noche de este lunes a Urquiza de Santa Elena, el puntero que tiene el Grupo A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. El partido se jugará desde las 21.30.

Ya en el tramo final de esta etapa, Recreativo sabe que tiene necesidades de ganar para subir escalones. Está en la pelea en un grupo muy parejo, en esencial aquellos equipos que están en el lote de abajo, señala Paraná Deportes.

Este lunes tendrá que jugar bien en todas sus facetas. Tiene que ser agresivo y poco permeable en defensa, y prolijo y eficiente en ataque. Enfrente estará el equipo que mejor producción tiene en lo que va del campeonato. Urquiza fue de menor a mayor en esta temporada, y actualmente lidera el grupo con personalidad. Viene de ganarle con contundencia a Rivadavia de Santa Fe, el otro que está arriba en la tabla.

Ese triunfo y la actuación del equipo demostró y ratificó que el conjunto de Santa Elena tiene un potencial muy interesante. Ante ello, recreativo está frente de un muy duro examen. Tiene material como para dar el golpe, y eso le genera ilusiones.