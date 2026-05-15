Básquet: Quique cayó ante Rivadavia y quedó comprometido en la Liga Federal

Quique Club perdió por 85 a 82 ante Rivadavia de Santa Fe, en el marco de una nueva fecha de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. el Decano batalló, pero no pudo ante los santafesinos y quedó muy complicado en sus chances de avanzar a la siguiente instancia de la competición.

Quique estaba obligado a ganar para aumentar posibilidades de avanzar de fase, pero su derrota de este jueves no hizo más que dejarlo comprometido en su objetivo en la Liga Federal de Básquet, señala Paraná Deportes.

En un choque parejo, cambiante y de final caliente, el elenco paranaense no estuvo fino en los detalles del partido y su oponente se llevó una gran victoria de Paraná. Joaquín Cabré con 25 puntos fue la gran figura del ganador, bien acompañado por Sebastián Correnti con 19 tantos. En el Decano paranaense, Uriel Lejtman registro 20 tantos, mientras que Theo Fernández y Facundo Folmer aportaron 15 puntos.

Quique Club desaprovechó una buena chance para ganar un partido clave. En un cierre, Folmer clavó un triple y le dio una luz al local de cuatro puntos (80 a 76), a 1’ 30” del final.

Pero los de Paraná no supieron aguantar, se equivocaron seguido, tal es así que la visita pasó aganar 83 a 80. Rivadavia se sostuvo arriba con los libres, de hecho, quedó 85 a 82. Quique busco el triple para igualar, pero falló y la visita festejó.