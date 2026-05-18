Liga Provincial de Básquetbol: ya están los finalistas de la categoría juvenil femenina

Paracao será uno de los finalistas junto a Rocamora, Regatas URuguay y San Agustín.

La Liga Provincial Femenina de Básquetbol en la categoría juvenil ya tiene los finalistas confirmados. Tomás de Rocamora y Regatas, ambos de Concepción del Uruguay, y Paracao y San Agustín, de Paraná, ganaron sus respectivos grupos y serán los protagonistas de la definición por el título, que se jugará en modalidad todos contra todos, los días 19, 20 y 21 de junio.

El proceso de licitación para organizar la Fase Final tendrá lugar el miércoles 10 de junio.

Por otra parte, quedaron confirmadas las instancias de Copa de Plata, a jugarse en San Salvador bajo la organización del Club Ferro, y la Copa de Bronce, que se disputará en Echagüe de Paraná. Ambas serán el 23 de mayo.

Finales Categoría Juvenil Femenina

Cuadrangular Final – Copa de Oro

San Agustín – Paracao – Regatas Uruguay – Rocamora

Licitación: Miércoles 10 de junio

Fecha de juego: 19, 20 y 21 junio.

Copa de Plata – Final Four

Fecha de Juego: sábado 23 de mayo

Sede: Ferro (San Salvador)

1 – Ferro (San Salvador)

2 – Atlético Tala

3 – Rowing

4 – Estudiantes (Paraná)

Fixturación: 1 - 4 / 2 - 3 / Perdedores / Ganadores – HORARIOS DE JUEGO: 10 / 12 / 16 / 18

Copa de bronce – Final Four

Fecha de juega: Sábado 23 de mayo

Sede: Echagüe

1 – Echagüe

2 – Parque Sur

3 – Hípico

4 – Talleres

Fixturación: 1-4 / 2-3 / Perdedores / Ganadores – Horarios de juego: 10 / 12 / 16 / 18.