Gustavo Costas no seguirá como entrenador de Racing

En las últimas horas se confirmó que Gustavo Costas dejará la conducción técnica de Racing. Luego de la reciente eliminación de la Copa Sudamericana y la pronta eliminación del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el entrenador vio cumplido su ciclo por decisión de la dirigencia con dos partidos pendientes.

El presidente del club, Diego Milito, fue quien le informó al entrenador que no continuará en la dirección técnica del equipo de primera de la institución. Fue luego del ensayo desarrollado este sábado por la mañana.

Lo llamativo es que en diciembre fue esta misma dirigencia la que renovó el contrato de Costas por tres años, decisión revertida velozmente, ya que solo pasaron cinco meses desde esa determinación, tomada en diciembre de 2025.

En dos años y medio desde su retorno al club, Costas dirigió 134 partidos en los que obtuvo 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas. Los hitos más importantes fueron las obtenciones de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además jugó la final del Torneo Clausura 2025 en la que perdió ante Estudiantes por penales.

Lo que viene

Con la obligación de definir a un nuevo entrenador, Racing tiene como próximo desafío la disputa de su último partido por la Copa Sudamericana el próximo miércoles 27 frente a Independiente Petrolero, a partir de las 19. También tendrá que jugar por Copa Argentina: enfrentará a Defensa y Justicia el próximo domingo 31 de mayo, desde las 14. Esos dos partidos ya no tendrán a Costas al mando.