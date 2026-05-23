Gustavo Piérola seguirá siendo el presidente de Echagüe

Con la participación de dos listas se desarrollaron este sábado las elecciones de autoridades en el Atlético Echagüe Club. A la oficialista “Sentimiento Azul y Negro” se le presentó como opositora la lista “ADN Azul y Negro”. La jornada institucional contó con una importante concurrencia de socios y se llevó adelante con total normalidad.

En el recuento de votos se impuso el oficialismo. La Lista 94, encabezada por Gustavo Piérola, obtuvo 217 votos; mientras que la Lista 11 se llevó 107 sufragios. Con este resultado, Piérola continuará liderando la institución por otros dos años.

El acto eleccionario se desarrolló en el Salón Affinis, luego de que tuviera lugar la Asamblea General Ordinaria desarrollada por la mañana en la sede social de calle 25 de Mayo. A lo largo de la jornada los miembros de ambas listas destacaron el respeto y clima cordial en el que se llevó adelante el proceso.

Luego de conocido el resultado, el oficialismo remarcó la importancia de continuar trabajando sobre el crecimiento deportivo, social y comunitario del club.