Neuquen goleó a Belgrano y ocupa la cima de la Liga Paranaense

Neuquen venció 5-1 como local y sigue prendido en la parte alta de la tabla.

Este sábado hubo acción por la séptima fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. En el marco de esta jornada la actividad se repartió en seis campos de juego, con la presentación destacada de Neuquen ante Belgrano en el estadio Luis Renaud.

Ese partido sumaba importancia debido a que, de ganar, el Pingüino daría el salto al primer puesto a la espera del resultado de Universitario. Y así fue.

El equipo anfitrión sacó ventaja de la expulsión de Nahuel Martínez a los cinco minutos de iniciado el partido y goleó por 5-1. Federico Sangoy -en dos ocasiones, una por tiempo-, Lautaro Reynoso, Arnold García y Sebastián Arbitelli anotaron para el local, que sufrió el descuento de Elías Sala a menos de 15 minutos para el final.

El triunfo dejó al equipo aurirrojo en la cima de la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que Belgrano quedó relegado al -- lugar con 11 unidades. En la próxima fecha, Neuquen enfrentará a Los Toritos y el Mondonguero será rival de Don Bosco.

Otro que le metió presión a Universitario fue Sportivo Urquiza, que le ganó 2-0 a Formación Independiente con goles de Nicolás Ramírez y Osvaldo Rodríguez. De esa manera llegó a 15 unidades e igualó la línea de la U, con la “ventaja” de que en la próxima fecha enfrentará a Argentino Juniors, el único equipo que todavía no sumó en el torneo. Formación Independiente sigue en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades.

En esta jornada también hubo triunfos de Don Bosco (3-1 a Patronato), Peñarol (1-0 a Palermo), Instituto (4-1 a Argentino Juniors) y Club VF (4-1 a Camioneros). Todos estos equipos subieron en la tabla, pero deberán esperar al lunes para saber su posición final.

Toda la actividad del lunes iniciará a las 15.30, aunque las miradas estarán puestas en el duelo entre San Benito y Universitario, que podría devolverle la punta al conjunto de calle Río Negro.

Fixture y resultados | Fecha 7

Sábado 23/5:

Don Bosco 3-1 Patronato.

Palermo 0-1 Peñarol.

Sportivo Urquiza 2-0 Formación Independiente.

Instituto 4-1 Argentino Juniors.

Camioneros 1-4 Club VF.

Neuquen 5-1 Belgrano.



Lunes 25/5 - Desde las 15.30:

San Benito - Universitario.

Ciclón del Sur - Atlético Paraná.

Oro Verde - Los Toritos.



Posiciones

1°) Neuquen: 16 puntos.

2°) Universitario: 15.

3°) Sportivo Urquiza: 15.

4°) Don Bosco: 14.

5°) Club VF: 13.

6°) Oro Verde: 13.

7°) Belgrano: 11.

8°) Atlético Paraná: 11.

9°) Ciclón del Sur: 10.

10°) San Benito: 8.

11°) Instituto: 8.

12°) Peñarol: 7.

13°) Patronato: 7.

14°) Camioneros: 7.

15°) Los Toritos: 7.

16°) Formación Independiente: 4.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.