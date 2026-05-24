Belgrano y River definen el Torneo Apertura en Córdoba

Este domingo llega el punto final para el Torneo Apertura de la Liga Profesional. A partir de las 15.30, Belgrano y River Plate se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el marco de la definición del torneo. La transmisión será de ESPN premium.

El cotejo contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por los jueces asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. El cuarto árbitro será Luis Lobo Medina y el quinto árbitro será Pablo Gualtieri. En el VAR estará Leandro Rey Hilfer acompañado por Salomé Di Iorio.

La elección de la sede le trajo algo de fortuna al público Pirata, que será “local” debido a que jugará en su ciudad. Belgrano llegó a esta instancia luego de finalizar quinto en la Zona B con 26 puntos producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

En los octavos de final, el Celeste venció a su clásico rival, Talleres, por 1-0 en condición de visitante. Luego derrotó a Unión por 2-0 en los cuartos de final y ya en las semifinales igualó sobre el final ante Argentinos Juniors por 1-1 para luego vencerlo en los penales 4-3 habiendo iniciado la serie con dos errados.

En frente estará el Millonario, que terminó la fase de grupos en el segundo lugar de la Zona B con 29 puntos después de 10 victorias, cuatro empates y dos caídas.

En los octavos de final se enfrentó a San Lorenzo, con el que empató agónicamente pese a jugar con un hombre de más por 2-2 para luego barrerlo en los penales con una victoria por 4-3. En cuartos de final venció a Gimnasia de La Plata por 2-0 y en las semifinales dio cuenta de Rosario Central por 1-0.

Ambos equipos llegan en un buen momento de forma al encuentro final y podrán contar con todas sus cartas para el partido definitorio. Destaca en el Celeste la presencia de Leonardo Morales, nacido en Villa Urquiza y con pasos por Belgrano de Paraná, Atlético Paraná y Patronato.

El ganador del torneo se llevará además del título la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Se trataría del primer título para el conjunto cordobés, mientras que el Millonario rompería una racha de dos años sin títulos luego de la obtención de la Supercopa Argentina 2023 al derrotar a Estudiantes de La Plata por 2-1 en la final.

En el único antecedente entre ambos en este torneo hubo una amplia victoria de River Plate como local por 3-0. Ese encuentro por la fecha 13 del campeonato se disputó el domingo 5 de abril y se resolvió con los goles de Tomás Galván en dos ocasiones y Facundo Colidio. Curiosamente, ese día el árbitro también fue Falcón Pérez.