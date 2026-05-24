Colapinto terminó sexto: su mejor resultado en la Fórmula 1

Este domingo la Fórmula 1 resolvió la actividad correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Mundial. En Montreal, Canadá, se desarrolló la final correspondiente a este fin de semana.

El arranque de la carrera estuvo lleno de cambios. Primero el abandono de Arvid Lindblad antes de la salida por una falla en su vehículo lo que le permitió a Franco Colapinto partir desde el noveno lugar. Después de tres vueltas de formación finalmente se produjo la largada.

Y en esa partida se produjo el asalto de los McLaren. Lando Norris pasó por delante de todos y quedó como líder parcial de la competencia, mientras que Oscar Piastri, que amagó con ser tercero, quedó en el quinto lugar. Sin embargo, en la tercera vuelta ambos ingresaron a boxes y se retrasaron, devolviéndole el primer puesto a Kimi Antonelli, seguido por George Russell.

En el retorno, Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron dificultades para recuperar posiciones y quedaron durante un largo período por detrás de la décima posición. En 22 vueltas, estaban 12° y 13° respectivamente.

Antonelli y Russell compitieron por el primer lugar en todo momento y en la vuelta 23 el líder era el italiano. Mientras tanto, Colapinto estaba séptimo y su compañero de equipo, Pierre Gasly, marchaba noveno.

En la 30ª vuelta se produjo el auténtico golpe de escena de la carrera: George Russell debió abandonar la competencia por un problema en su vehículo. Esto le dejó la punta a Antonelli, presionado desde lejos por Max Verstappen con auto de seguridad en pista. Colapinto, por su parte, saltó al sexto puesto, y aprovechó para ingresar a boxes.

En la 40ª vuelta, cuando parecía que Norris comenzaría a presionar a Colapinto ya que estaba encima de Lawson, se produjo su abandono repentino. El campeón del mundo vigente dejó la competencia y la principal preocupación que tenía el argentino dejó la pista mientras él seguía en el sexto lugar.

Con la salida de Norris, ya eran cinco los abandonos: Lindblad, Albon, Alonso, Russell y Norris. Cinco vueltas más tarde se les sumó Sergio Pérez, totalizando seis abandonos en dos tercios de la competencia, algo poco habitual.

Sin cambios adelante y a seis vueltas del final, Lewis Hamilton superó a Verstappen y se convirtió en el segundo de una carrera que Nunca pudo pelear. El ganador fue Antonelli, seguido de Hamilton y Verstappen.

Colapinto terminó sexto, pese a que Hadjar cumplió con el stopandgo correspondiente a la sanción que recibió. El de Red Bull volvió a pista con 13 segundos de ventaja.

El argentino logró el mejor resultado de su carrera y lo hizo con Gasly muy cerca: el francés terminó octavo. Esto llevó a Colapinto a los 15 puntos en el campeonato, mientras que Gasly suma 20. El líder es Antonelli con 131.

El fin de semana del 5 al 7 de junio volverán a verse las caras. Será en el autódromo de Mónaco, un clásico entre los escenarios europeos.