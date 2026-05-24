Con acento entrerriano, Belgrano le ganó una gran final a River

La final del Torneo Apertura de la Liga Profesional encontró a River Plate y Belgrano en el estadio Mario Kempes de Córdoba. El duelo contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Leandro Rey Hilfer.

De arranque en el juego fue mejor el equipo cordobés. La primera ocasión de peligro llegó cuando iban cuatro minutos con un pase de Lucas Zelarayán para el avance hacia el área de Juan Velázquez. El mediocampista tenía opción de volver hacia atrás, pero decidió rematar al arco: el balón dio en el costado externo de la red por el costado derecho de Santiago Beltrán.

Luego lo tuvo Lucas Passerini. El centrodelantero ganó de cabeza tras un centro de Zelarayán de un tiro libre desde la izquierda, pero su remate no se esquinó y Beltrán controló el balón sin dar rebote.

El Pirata insistió con dos acciones más que tuvieron mucho que ver con el Chino Zelarayán. En la primera fue un remate suyo de larga distancia que se fue pegado al poste derecho del arco de Beltrán y en la segunda fue un pase para Emiliano Rigoni, que entró al área y sacó un tiro cruzado que Beltrán contuvo sin problemas.

Antes de esas dos chances, Joaquín Freitas había avisado con un avance por la derecha que terminó en un centro que Cardozo no pudo detener y al que Colidio no le tuvo la confianza suficiente para acompañar. El balón pasó por el área chica sin que nadie lo impulse.

La apertura del marcador fue a los 18 minutos de partido. Un pase en profundidad para Tomás Galván por el costado izquierdo le permitió avanzar sobre su marcador y enviar un centro bajo para la llegada de Facundo Colidio en soledad. Con Thiago Cardozo ya superado por el balón, el exTigre solo tuvo que empujar para el 1-0 parcial.

El Pirata no sintió el golpe y siguió el libreto, logrando la igualdad poco después. Fue a los 26 minutos con un tiro de esquina desde la izquierda tras el que Leonardo Morales ganó de cabeza. El remate del entrerriano se metió por el costado izquierdo del arco de Beltrán para el 1-1 parcial.

Sin que ocurriera mucho más en la continuidad del juego, se fueron al descanso con la parda en el tanteador y con la preocupación del lado del Millonario, que no conseguía imponer su juego.

La primera aproximación del complemento fue para el Pirata. Otra vez Zelarayán, esta vez con un tiro libre desde unos 25 metros de distancia, buscó con un remate que se fue pegado al ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Beltrán. El equipo cordobés era mejor, pero no conseguía imponerse en el tanteador.

Habiendo recuperado el control de la pelota, River comenzó a acercarse al arco de Cardozo, llegando finalmente al gol luego de un excelente pase de Facundo Colidio para el pique de Tomás Galván por la izquierda. El control orientado del atacante le permitió llegar con ventaja para la definición: un toque cruzado a la izquierda de Cardozo transformó el mano a mano en el 2-1 parcial a los 15 minutos.

Después de varios minutos sin poder llegar, el ingreso de Nicolás Fernández generó la primera ocasión en su ingreso por Lucas Passerini. Intentó cabecear un centro bajo de Zelarayán sin éxito y en el rebote se sacó a un marcador de encima y definió ante la marca ganando un tiro de esquina.

En el tiro de esquina hubo despeje del fondo Millonario, pero en el rebote llegó un excelente remate de larga distancia de Ramiro Hernandes. El disparo del mediocampista parecía buscar el ángulo, pero el efecto fue hacia afuera por el lado izquierdo de Beltrán, por lo que se fue al saque de arco.

Sobre los 35 minutos se produjo la jugada polémica del encuentro. Un pase filtrado al área se encontró con el brazo de Lautaro Rivero. La jugada continuó hasta que terminó afuera del campo con un tiro de esquina favorable para el Pirata.

Sin embargo, en la revisión determinaron que hubo falta del defensor del Millonario, provocando la sanción de penal. De la ejecución se encargó Nicolás Fernández, que sacó un potente remate al medio y empató el juego 2-2 a los 40 minutos de juego.

En shock, River no respondió ante el avance de Belgrano que fue con todo por el tercero y lo consiguió tres minutos después. Una recuperación por izquierda de Franco Vázquez terminó en un centro bajo que Rigoni no pudo controlar, pero que le permitió a Uvita Fernández meter un remate cruzado que venció a Beltrán para el 3-2 parcial a los 43.

Y en el final, aunque Belgrano estuvo más cerca del cuarto que River del empate, nadie convirtió. El Pirata se quedó con un título que parecía impensado a 10 minutos del final del partido. Por primera vez en su historia y con acento entrerriano a partir del gol de Morales, Belgrano se consagró campeón. Y no es todo: se aseguró jugar Copa Libertadores en 2027.

-SÍNTESIS-

River Plate 2-3 Belgrano.



Goles:

18’PT: Facundo Colidio (RIV).

26’PT: Leonardo Morales (BEL).

15’ST: Tomás Galván (RIV).

40’ST: Nicolás Fernández -penal- (BEL).

43’ST: Nicolás Fernández (BEL).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Juan Meza, Joaquín Freitas, Tomás Galván; Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.



Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

ET: ingresó Álvaro Ocampo por Alexis Maldonado (BEL).

18’ST: ingresó Franco Vázquez por Santiago Longo (BEL).

18’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Juan Velázquez (BEL).

25’ST: ingresó Germán Pezzella por Marcos Acuña (RIV).

31’ST: ingresó Nicolás Fernández por Lucas Passerini (BEL).

44’ST: ingresó Juan Quintero por Juan Meza (RIV).

45’ST: ingresó Maximiliano Salas por Aníbal Moreno (RIV).

45’ST: ingresó Kendry Páez por Tomás Galván (RIV).

45’ST: ingresó Federico Ricca por Emiliano Rigoni (BEL).



Amonestados:

3’PT: Aníbal Moreno (RIV).

3’ST: Lucas Passerini (BEL).

29’ST: Adrián Sánchez (BEL).

36’ST: Franco Armani -banco- (RIV).

49’ST: Franco Vázquez (BEL).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Mario Kempes (Córdoba).