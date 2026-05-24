En medio de una buena racha, Patronato buscará su primer triunfo ante Güemes

Desde las 18.30 de este domingo habrá actividad por la Zona B de la Primera Nacional 2026. En el estadio Arturo “Jiya” Miranda, Patronato visitará a Güemes de Santiago del Estero en un duelo que contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra. Los jueces asistentes serán Sebastián Osudar y Martín Grasso; mientras que el cuarto árbitro será Nelson Bejas.

Patronato llega a este partido en una buena racha. Acumula seis encuentros sin derrotas desde la llegada de Marcelo Candia en los que obtuvo 12 puntos que lo llevaron a 17 y lo ubicaron -actualmente- en la décima posición de la tabla.

En su último partido el Patrón superó a Chacarita por 2-0 dando una buena impresión durante el segundo tiempo y haciendo nuevamente gala de cierta solidez defensiva. Sin embargo, el debe sigue estando en los goles a favor: tiene apenas nueve en 13 partidos y ninguno de sus jugadores ha convertido dos goles en lo que va del campeonato.

Pese a esos datos más negativos, el Patrón está apenas a un punto de los puestos de Reducido y una victoria en Santiago del Estero lo introduciría en esa tabla, al menos en el octavo lugar en el que actualmente está Deportivo Maipú con 18 unidades.

En este partido Marcelo Candia tendrá las bajas de Fernando Evangelista (expulsado), Hernán Rivero (lesionado) y Gabriel Díaz (precaución tras el episodio ante Chacarita). El primero de ellos estaba en el banco de los suplentes, por lo que solo los dos restantes son bajas del equipo titular.

De introducir las mismas variantes que realizó ante Chacarita, el técnico felicianense formaría al primer equipo con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Joaquín Barolín.

En el banco esperarían por su oportunidad Franco Rivasseau, Nahuel Genez, Fernando Moreyra, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Augusto Picco, Ignacio Giacinti y Renzo Reynaga.

El rival

En frente tendrá a un rival de un presente algo más complicado. El conjunto santiagueño está penúltimo en la Zona B con 13 puntos. En su última presentación fue goleado por Colegiales por 4-1 en un partido en el que sufrió dos bajas por las expulsiones de Oscar Vanegas y Fernando Godoy, que no podrán ser parte de este encuentro.

Ese partido produjo la salida de Juan Vita y la llegada de Pablo Guiñazú, que tendrá su primer juego al mando del Gaucho frente al Patrón. Esta novedad vuelve una incógnita cuál será el plantel del técnico para enfrentarse al Rojinegro, que viene más consolidado.

Historial negativo

Patronato enfrentó a Güemes en seis ocasiones y nunca pudo ganarle. Obtuvo tres empates y sufrió tres derrotas, aunque los últimos dos encuentros en la Primera Nacional del 2025 acabaron en igualdades 1-1 tanto en Santiago del Estero como en Paraná.

Es por este motivo que el equipo paranaense buscará su primera victoria ante su rival santiagueño justo en un buen momento para el equipo.