Federico Villagra se llevó la victoria en el Rally Argentino disputado en Neuquén

Este domingo se desarrolló la segunda etapa de la tercera competencia de la temporada del Rally Argentino. Pasó el Rally del Petróleo y los Dinosaurios que se disputó en Cutral Có y Plaza Hunicul, Neuquén, donde el dominador fue el mismo que el de la primera etapa.

Junto a Diego Curletto, Federico Villagra se llevó la victoria en el rally neuquino, sumando de esta manera su tercera victoria consecutiva en la competencia. De esta manera se impuso también en la RC2.

El segundo lugar fue para la dupla compuesta por Alejandro Cancio y Diego Cagnotti; mientras que el tercer puesto fue de Miguel Baldoni y Gustavo Franchello. El ganador completó la competencia en una hora, 14 minutos y 29 segundos, seguido a 15 segundos y siete décimas por su escolta y a 22 segundos y siete décimas por el tercero.

El entrerriano mejor ubicado al cabo de la competencia fue Leandro Bonnín, que junto a Javier Taboada arribaron en el sexto lugar, ganando una posición en la última etapa de la competencia.

Victorio Ballay y Claudio Moreno llegaron undécimos y terminaron segundos en la categoría RCMR, por detrás de Nicolás González y Gerónimo Bordignon. El binomio Nadia Cutro/Miguel Recalt, por su parte, acabó en el 14° lugar, habiendo ganado también una posición en la última etapa.

El calendario indica que la próxima competencia será el Rally del Poncho, en Catamarca, el fin de semana del 26 al 28 de junio.

Clasificación General | Rally Argentino | Fecha 3 (en Neuquén)

1°) Federico Villagra/Diego Curletto (Skoda): 1h14’29”.

2°) Alejandro Cancio/Diego Cagnotti (Skoda): a 15”7/10.

3°) Miguel Baldoni/Gustavo Franchello (Skoda): a 22”7/10.

4°) Augusto D’Agostini/Juan Carrera (Skoda): a 1’7”3/10.

5°) Diego Miceli/Sergio Daparte (Skoda): a 2’37”3/10.

6°) Leandro Bonnín/Javier Taboada (Citroën): a 3’37”3/10.

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11°) Victorio Ballay/Claudio Moreno (Citroën): a 7’11”8/10

14°) Nadia Cutro/Miguel Recalt (Toyota): a 9’15”3/10.