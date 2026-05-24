Gimnasia sigue de buenas: le ganó a Defensores de Belgrano

El momento del disparo de Germanier que le dio la victoria a Gimnasia.

Este domingo hubo actividad por la décima fecha del Torneo Federal A, con lo que comenzó la segunda rueda de la temporada regular. En el marco de la Zona 1, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay recibió a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El duelo en el estadio Manuel y Ramón Núñez contó con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile.

El Lobo uruguayense llegó con la obligación de mantener el buen momento iniciado desde la llegada de Martín Pinilla en cuanto a los resultados y así fue: victoria por 1-0 como local, obteniendo así su segundo triunfo consecutivo en esa condición.

El único tanto del encuentro lo anotó Nicolás Germanier cuando transitaban el minuto 17 de la segunda mitad del partido. Un remate desde el borde del área tras un rechazo fallido del fondo visitante le permitió vencer al arquero y marcar la ventaja.

Con la victoria, el Lobo llegó a ocho puntos y salió momentáneamente del último lugar, en el que está Atlético Escobar que este domingo enfrentará a Independiente de Chivilcoy, a partir de las 15.30.

Para este partido, Pinilla formó a: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Felipe Rocca; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Augusto Sonzogni.

En la próxima fecha Gimnasia tendrá un duro desafío: deberá visitar a Douglas Haig en el estadio Miguel Morales. El Fogonero es el actual líder de la zona con 22 puntos, pese a que en esta fecha perdió un polémico partido ante Gimnasia de Chivilcoy por 2-0.