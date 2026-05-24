Julio Vaccari es el nuevo entrenador de Defensa y Justicia

Este domingo, el Club Defensa y Justicia anunció la contratación de Julio Vaccari como entrenador del primer equipo. Esta decisión llega tras la salida de Mariano Soso de la conducción técnica del Halcón de Florencio Varela tras la tempranera eliminación en el Torneo Apertura.

Vaccari tendrá su segundo ciclo en el equipo bonaerense al que ya dirigió entre 2022 y 2024. Por aquel entonces estuvo al mando del equipo en 89 partidos en los que logró 42 victorias, 24 empates y 23 derrotas. En aquel entonces, cuatro derrotas consecutivas lo dejaron fuera del equipo en mayo de 2024.

Tras su salida de Defensa y Justicia, Vaccari dirigió a Independiente, en donde estuvo entre junio de 2024 y septiembre de 2025.

Del Rojo se fue luego de acumular 10 partidos sin victorias que incluyeron la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 en aquella serie ante la Universidad de Chile suspendida por incidentes en el estadio Libertadores de América. En su paso por Independiente sumó 25 triunfos, 19 empates y 17 derrotas en 61 partidos.

Esa fue su segunda experiencia como entrenador oficial, aunque ya había sido entrenador interino de Vélez, donde dirigió 13 partidos en 2022.

Vaccari tendrá un desafío pronto. Es que Defensa y Justicia debe afrontar su partido por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Racing, equipo al que enfrentará el domingo 31 de mayo, desde las 14. Curiosamente, este duelo se dará con la Academia también presentando a un nuevo entrenador luego de la salida de Gustavo Costas.