La Armonía superó a Rivadavia Juniors y se ilusiona con ser segundo

La Armonía obtuvo un resonante triunfo ante el escolta de la Conferencia Litoral.

Este sábado por la noche hubo acción correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral en la Liga Federal de Básquet. En ese marco, La Armonía de Colón recibió la visita de Rivadavia Juniors de Santa Fe en el estadio Gregorio “Pocho” Nieto, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto colonense.

Frente a la obligación de obtener una victoria, el Verde rindió y se impuso por 79-63 con dos grandes figuras destacadas en el desarrollo del juego. Pablo Bilat aportó 24 puntos (brindó cuatro asistencias) y Patricio Impini anotó 21 tantos (tomó siete rebotes) en el triunfo del conjunto colonense.

Esas dos muy buenas actuaciones dejaron por detrás a Lorenzo Antoniazzi, que anotó 20 puntos para el conjunto que acabó derrotado en la noche colonense. El segundo máximo anotador del equipo perdedor fue Mauro Natta con 16 tantos (además tomó ocho rebotes).

Este triunfo es clave para las aspiraciones de La Armonía. Es que ahora el conjunto colonense tiene un récord 5-5 que lo ubica en el cuarto lugar, pero dos victorias en sus presentaciones restantes y una derrota de Rivadavia Juniors en su último encuentro podrían ubicarlo en el lugar de escolta.

En el cierre, el Verde enfrentará a dos rivales directos: primero recibirá al Centro Juventud Sionista, actualmente tercero, el viernes 29 de mayo, desde las 21; y luego visitará a Recreativo, que está actualmente quinto, en el estadio Antonio Zorzet, el domingo 31 de mayo desde las 20.

El equipo santafesino, por su parte, tiene un acumulado de siete victorias y cuatro derrotas y está obligado a ganar en su última presentación si desea terminar como líder. Tendría que vencer a Gimnasia de Santa Fe, al que recibirá el próximo viernes 29, desde las 21, en el estadio Ezequiel Ceratti.

Con los resultados de este fin de semana, la tabla quedó de la siguiente manera:

1°) Urquiza (Santa Elena): 8-3.

2°) Rivadavia Jrs.: 7-4.

3°) Sionista: 6-5.

4°) La Armonía: 5-5.

5°) Recreativo: 5-6.

6°) Gimnasia (Santa Fe): 4-7.

7°) Quique: 3-8.

Y los partidos que restan son los siguientes:

Viernes 29/5 - Desde las 21:

Quique - Urquiza.

La Armonía - Sionista.

Rivadavia Jrs. - Gimnasia.



Domingo 31/5 - Desde las 20:

Recreativo - La Armonía.