TC 2000: Vivian ganó la carrera con Riva como escolta

Este domingo se desarrolló la cuarta final de la temporada del TC 2000 en el autódromo Martín Miguel de Güemes en Salta. Allí hubo protagonismo entrerriano, porque Emiliano Stang y Franco Riva partieron con el interés en meterse entre las primeras colocaciones.

En la final el que aprovechó su gran rendimiento desde el principio hasta el cierre fue Franco Vivian. El de Chevrolet aprovechó los problemas que tuvieron los Toyota en determinado momento de la competencia luego de haber dominado buena parte del fin de semana.

La clave estuvo en el cambio de neumáticos. En su paso por boxes, el trabajo del equipo le permitió volver rápidamente a la pista y ubicarse adelante, posición en la que terminó la carrera para romper una racha de 10 meses sin victoria: la última había sido en Nueve de Julio, durante julio de 2025.

El segundo lugar fue para el crespense Emiliano Stang, que sobrepasó los problemas de su equipo. Sin embargo, una sanción que lo recargó con seis posiciones lo sacó del podio. El heredero del segundo lugar fue Franco Riva, de Gualeguaychú, mientras que el podio lo completó Lucas Vicino.

Durante la carrera se produjeron diversos inconvenientes por los que solo 10 de los 16 que comenzaron la competencia consiguieron terminarla. El más sobresaliente de los incidentes fue el protagonizado por Valentín Yankelevich y Tomás Fernández. El segundo impactó al auto del primero luego de que este sufriera un problema mecánico que lo hiciera cruzarse en una curva. Por fortuna, ambos terminaron bien.

La próxima final de la temporada será en el autódromo de San Nicolás el fin de semana del 27 y 28 de junio. El puntero del campeonato es Matías Rossi con 75 puntos, seguido por el crespense Stang con 66 unidades. Riva está quinto con 36 puntos.

Resultados | TC 2000 | Fecha 4 (en Salta)

1°) Franco Vivian (Chevrolet): 37’9”262/1000.

2°) Franco Riva (Chevrolet): a 2”668/1000.

3°) Lucas Vicino (Honda): a 3”707/1000.

4°) Marcelo Ciarrocchi (Fiat): a 5”476/1000.

5°) Matías Rossi (Toyota): a 6”1/1000.

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8°) Emiliano Stang (Toyota): a 15”838/1000.



Campeonato | TC 2000

1°) Matías Rossi (Toyota): 75 puntos.

2°) Emiliano Stang (Toyota): 66.

3°) Franco Morillo (Chevrolet): 43.

4°) Gabriel Ponce De León (Toyota): 40.

5°) Franco Riva (Chevrolet): 36.