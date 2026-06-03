“Vinimos a aprender lo máximo posible”, indicó la concordiense Paula Pedrozo

En la antesala de la tercera y última etapa del SVNS World Championship Series con Las Yaguaretés, la entrerriana Paula Pedrozo palpitó la competencia que se llevará adelante del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia, y anticipó que buscarán “aprender lo máximo posible” de cara a la siguiente temporada.

“La verdad que estamos muy contentas, vinimos para aprender lo máximo posible. Creo que ha sido positivo. Sabemos que no nos va a alcanzar para quedarnos en el Seven 1, sin embargo nos llevamos muchas herramientas para volver a explotar en el Seven 2. Estamos enfocadas en eso”, señaló la capitana del equipo nacional.

Las dirigidas por Nahuel García vienen de participar de la segunda etapa en Valladolid, donde alcanzaron el 11º puesto tras vencer a Gran Bretaña por 24 a 19. Antes cayeron con Nueva Zelanda (38-7), Japón (33-10) y Brasil (14-7) en fase de grupos y Sudáfrica (19-10) en las semifinales por el noveno puesto.

Por sus resultados, las argentinas ya no podrán jugar en el primer nivel del circuito mundial. “Estamos contentas. Nos hemos enfrentado a equipos muy difíciles de vencer, que tienen un dinamismo superior. Nos llevamos lo máximo posible y queremos volver el año entrante”, manifestó Pedrozo.

En el cierre de la temporada, Las Yaguaretés serán parte del Grupo A y enfrentarán a Nueva Zelanda (8.10) y Francia (13.35), el próximo viernes. El rival de la segunda jornada será Francia (9.16) el sábado en el cierre de la fase de grupos.