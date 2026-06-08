Básquet: la preselección entrerriana U11 entrenó en Villaguay

La preselección entrerriana U11 de básquetbol entrenó en Villaguay, con miras a su participación en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones de Mini. La actividad contó con la presencia del presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Julio Giménez, y el secretario general, Ariel Rey.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Club Huracán y reunió a los 16 jugadores convocados de distintos puntos de la provincia para continuar con las tareas de evaluación y seguimiento rumbo a la instancia inicial del certamen nacional, que se disputará los días 20 y 21 de junio en la provincia de Corrientes.

La concentración se desarrolló en doble turno, con entrenamientos por la mañana y la tarde, permitiendo al cuerpo técnico encabezado por los entrenadores Gerónimo Díaz Vélez y Juan Ignacio Conti, observar el desempeño de los jóvenes basquetbolistas en diferentes situaciones de juego y continuar afianzando conceptos técnicos y tácticos propios de la categoría.

“Ahora estamos determinando el grupo final; ya decidiendo 14 jugadores sobre 120 chicos que vimos en toda la provincia. El torneo provincial de Mini nos ayudó para ver a los chicos en competencia. Con Pecho (Díaz Vélez) dividimos la provincia por regiones, se armaron Campus regionales y fuimos viendo las competencias. De ahí llegamos a este fin de semana a los últimos 16 chicos que trabajaron en Villaguay”, expresó Tiko Conti sobre el trabajo de selección del cuerpo técnico durante casi cuatro meses.

El DT oriundo de Concordia agregó: “Fue un proceso que nos sirvió para volver a juntamos y disfrutamos mucho de cada convocatoria. En este último campus fuimos a empezar a buscar la confirmación del equipo, a plantear los objetivos y a tratar de sentar los principios humanos y colectivos que consideramos identifican a Entre Ríos y nos diferencian de las demás provincias”.