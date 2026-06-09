Básquet: Estudiantes se consagró campeón de la Liga Provincial en Cadetes

El Club Atlético Estudiantes de Paraná se coronó campeón de la Liga Provincial de Cadetes Masculina tras finalizar en el primer puesto del Cuadrangular Final de la Copa de Oro, disputado durante el fin de semana en Concepción del Uruguay.

El elenco paranaense logró quedarse con el título luego de una definición apasionante y muy ajustada. Si bien cayó en su última presentación frente al anfitrión Parque Sur por 87 a 79, la diferencia final le permitió sostener la ventaja necesaria para quedarse con la corona en un triple empate junto al conjunto uruguayense y Sportivo San Salvador.

Estudiantes había llegado a la jornada decisiva con 2 victorias consecutivas y una importante ventaja en la tabla. Por su parte, Parque Sur y Sportivo acumulaban 1 derrota cada uno, por lo que necesitaban ganar sus respectivos encuentros y esperar una combinación favorable de resultados.

En el primer turno de la tarde, Sportivo San Salvador cumplió con su objetivo al superar con claridad a Atlético Echagüe Club por 83 a 49. Bruno Challiol, con 24 puntos y 10 rebotes, y Tomás Rodríguez, autor de 16 puntos y 7 rebotes, fueron determinantes.

De esta manera, toda la atención se trasladó al duelo entre Estudiantes y Parque Sur en el estadio El Gigante del Sur. El partido fue intenso y equilibrado durante gran parte de su desarrollo. Los dirigidos por Ayrton Ibáñez lograron imponerse por 87 a 79, aunque necesitaban una victoria por al menos diez puntos para quedarse con el campeonato.

En el local se destacaron Benicio Lanzi (20 puntos y 7 rebotes) y Benjamín Bruno (12+14), mientras que para el Albinegro, lo mejor pasó por las manos de Santiago Sauer (22 tantos y 10 rebotes) y Augusto Faría (14 unidades).

De esta manera, Estudiantes cerró su participación con récord de 2 victorias y 1 derrota, sumando cinco puntos y una diferencia de gol de +4, suficiente para terminar por delante de Parque Sur (+1) y Sportivo San Salvador (-5).

El logro ratifica el gran presente de las divisiones formativas del Club Atlético Estudiantes, que semanas atrás también había obtenido el campeonato provincial en la categoría U15 femenina.

Posiciones finales

Estudiantes de Paraná – 5 puntos (2-1) +4

Parque Sur (Concepción del Uruguay) – 5 puntos (2-1) +1

Sportivo San Salvador – 5 puntos (2-1) -5

Echagüe de Paraná – 3 puntos (0-3)