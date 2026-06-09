Básquet: las entrerrianas Iara Navarro y Nicole Tapari entrenan con la selección de proyección

Luego de una primera semana de actividad, el grupo sigue trabajando en Buenos Aires con el foco en el desarrollo individual y colectivo. El proyecto forma parte de la planificación estratégica con la mirada puesta en Japón 2030.

Dos jugadoras entrerrianas forman parte de la selección argentina femenina de proyección de básquetbol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de la paranaense Iara Navarro (Unión de Crespo) y de la gualeguaychuense Nicole Tapari (Obras Basket), quienes forman parte de un grupo de 25 jugadores que entrenan para la Copa del Mundo de Japón 2030.

Durante los primeros días se llevó adelante una serie de amistosos frente a la U18 Femenina, que utilizó los compromisos como parte de su preparación para la AmeriCup de la categoría en Irapuato (México). Los partidos permitieron sumar minutos de competencia, evaluar rendimientos y continuar afianzando conceptos de juego dentro de ambos procesos.

El trabajo diario está orientado al desarrollo integral de cada una de ellas, con especial énfasis en aspectos técnicos, tácticos y físicos, sin perder de vista la construcción de una identidad común a todos los seleccionados nacionales.

A la convocatoria inicial de 23 jugadoras, el Head Coach Gregorio Martínez incorporó a los trabajos a Serena Ricciardi y Delfina Alves, recientemente integrantes de la preselección U18. De esta manera se suman a una nómina ya conformada por: Ema Baldo, Julia Bosque, Alma Bourgarel, Guadalupe Castelnuovo, Sol Castro, Mía Dellepiane, Sol Depetris, Julia Fernández, Brenda Fontana, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Milagros Maza, Milagros Morell, Iara Navarro, Olivia Oltmann, Dalma Piri, Alessia Reale, Lucila Sampietro, Karla Sarit, Nicole Tapari, Martina Torres, Lara Tribouley y María Villar.

Dentro del calendario de este año, la Mayor tendrá por delante el Preclasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Campeonato Sudamericano de Mayores, ambos previstos para agosto y con sedes aún por confirmar.