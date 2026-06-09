Básquet: Sionista, Recreativo y Quique, al frente en los playoffs de la Liga Provincial

En Colón, Sionista dio un paso importante frente a La Armonía y se adelantó en la serie.

Sionista, Recreativo y Quique quedaron a una victoria de la siguiente instancia de la Liga Federal de Básquet al ganar el primer encuentro de las llaves de playoffs de la Conferencia Litoral. El Centro superó a La Armonía, en Colón, el Bochas hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe, y el Decano superó de local a Rivadavia Juniors.

Los cotejos

En uno de los partidos de este lunes, Sionista cumplió su objetivo, se impuso por 77 a 73 frente a La Armonía como visitante y se adelantó 1-0 en los playoffs. En un choque parejo y de final electrizante, Sioni jugó un partido de alto vuelo y fue inteligente para cerrar el juego a su favor.

En este marco, Franco González fue el goleador del equipo ganador con 18 puntos, mientras que Santino Lanzi y Pablo Bilat anotaron 16 cada uno en el local.

El viernes en la capital entrerriana, el elenco dirigido técnicamente por Santiago Vesco tendrá la chance de cerrar el mano a mano y pasar a la siguiente instancia, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Recreativo tuvo personalidad y en el estadio Crespi y pisó fuerte. El elenco paranaense le ganó por 72 a 67 a Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe, y tiene doble chance de local para cerrar un mano a mano muy exigente.

La paridad fue abosluta durante toda la noche. Gimnasia al frente, pero Recreativo amenazante en todo momento. Fue así hasta que, en los momentos finales, el Bochas mostró efectividad y supo encontrar los caminos para ganar.

Facundo Mackinnon con 20 puntos y 14 rebotes fue la figura de la noche, bien secundado Francisco Frávega 16 unidades. En el local, Inti Peón sobresalió en el ataque con 16 unidades.

También el viernes, en Paraná, se vuelven a encontrar. El Bochas tiene una enorme posibilidad de cerrar la llave y pasar de fase.

Por otra parte, Quique Club aprovechó su cancha para dar la nota y vencer a Rivadavia Juniors por 75 a 67 y quedar arriba 1-0 en la serie. El Decano batalló y mucho para vencer a un rival que, sin estar con todas las luces, mostró ser peligroso. El equipo de Paraná jugó de menor a mayor, ganó ante su gente y ahora viajará a Santa fe con todas las ganas de dar la nota.

Uriel Lejtman fue el goleador del partido con 25 unidades, bien acompañado por Facundo Folmer con 17 tantos y Theo Fernández con 12 unidades. En la visita, Alan Acosta registró 17 puntos y Lorenzo Antoniazzi con otros 15.