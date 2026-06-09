Guido Rodríguez se perfila para ocupar el lugar de Leonardo Balerdi en el Mundial

El mediocampista Guido Rodríguez se perfila como principal candidato para ser el reemplazante de Leonardo Balerdi en el plantel de la selección argentina de fútbol para el Mundial 2026, a disputarse desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien no es oficial y todavía el entrenador Lionel Scaloni no lo confirmó, el volante del Valencia de España ganó terreno por encima de otros nombres como Emiliano Buendía y Máximo Perrone.

"No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana (Martes) decidiremos, pero no pasa del miércoles", aseguró Scaloni este lunes en una conferencia en la que dio pistas de la decisión.

Si bien todo apuntaba a que sumaría un defensor, la presencia de Facundo Medina, que puede ser utilizado como lateral izquierdo pero su posición natural es la de central, cubre el cupo de cuatro zagueros junto con Cristian Romero, Nicolás Otamendi y el entrerriano Lisandro Martínez. Además, si finalmente se suma el jugador que milita en la Liga Española, también podría cumplir una función ahí.

Una vez finalizado el encuentro ante los nórdicos, si no pasa nada raro, Scaloni levantará el teléfono para comunicarle al mediocampista que deberá viajar a Kansas City para sumarse a la concentración. De todos modos, aún no están del todo descartados Emiliano Buendía y Máximo Perrone, pero todos los cañones apuntan ahora al de Sáenz Peña.

Uno de los factores que podría llevar a Scaloni a tomar esta decisión es que Leandro Paredes se recupera de un desgarro -se sumaría al final de la semana al grupo- y no hay otro volante central natural en el plantel, por eso el DT ensayó con Exequiel Palacios ante Honduras.

Después de haber dejado el West Ham de la Premier League en el que era suplente, en febrero Rodríguez se sumó al Valencia de España y desde entonces se apoderó de la titularidad, con buenos rendimientos. Disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles con los Murciélagos. Rodríguez no es convocado en la Albiceleste desde septiembre de 2024, aunque su último compromiso data del 29 de junio en una victoria 2-0 ante Perú, cuando ingresó 13 minutos.

Rodríguez, que estuvo en los cuatro títulos del ciclo, se está entrenando desde hace unas semanas pese a haber terminado su temporada. La misma situación atraviesa Perrone, compañero de Nicolás Paz en el sorpresivo Como de la Serie A en el que fue una de las figuras. Tiene dos partidos en la Albiceleste y fue citado para los amistosos de marzo, ante Mauritania y Zambia, consigna TyC Sports.

Sino, aunque con tintes mucho más ofensivos, aparece como alternativa Buendía, de gran temporada en el Aston Villa en el que marcó 11 goles en 54 partidos. El marplatense de 29 años tiene dos partidos en el seleccionado y su última aparición fue en noviembre, pero es uno de los casos que despertó cierta sorpresa al quedar fuera de los 26 por el nivel que mostró en la Premier League. Viene de ser campeón de la Europa League y la semana pasada, cuando peligraba la presencia de Nico Paz, lo llamaron desde el seleccionado para avisarle que se entrenara y estuviera atento.