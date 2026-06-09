Jorge Sampaoli dirigirá a Talleres de Córdoba y tendrá su estreno en la Primera de AFA

Jorge Sampaoli tiene todo acordado para convertirse en el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, donde reemplazará a Carlos Tévez tras su salida del cargo, y sería anunciado en las próximas horas por la dirigencia encabezada por Andrés Fassi.

El técnico nacido en Casilda, Santa Fe, llegó a un entendimiento con la institución cordobesa para firmar un contrato por 18 meses, con vencimiento previsto para el 31 de diciembre de 2027, en una apuesta fuerte del club para iniciar una nueva etapa deportiva.

La llegada de Sampaoli representa un movimiento de alto impacto para Talleres, que decidió avanzar por un entrenador de extensa trayectoria internacional luego de la salida de Tevez, cuyo ciclo terminó después de la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura.

El dato particular es que, si se concreta el anuncio, será la primera experiencia de Sampaoli como entrenador de un club de la máxima categoría del fútbol argentino. En el país ya había dirigido, pero en sus comienzos, lejos de los grandes focos: pasó por Alumni de Casilda, Belgrano de Arequito, Aprendices Casildenses y Argentino de Rosario, este último en la Primera B Metropolitana.

Su carrera grande empezó a construirse en el exterior, primero en Perú y luego en Chile, donde alcanzó su punto más alto a nivel clubes con Universidad de Chile, equipo con el que ganó títulos locales y la Copa Sudamericana 2011, antes de dar el salto definitivo a los seleccionados nacionales.

Sampaoli también tuvo un paso histórico por la selección de Chile, con la que conquistó la Copa América 2015, y luego dirigió a la selección argentina durante el ciclo que desembocó en el Mundial de Rusia 2018, donde el equipo quedó eliminado en octavos de final ante Francia.

Después de su etapa en la Albiceleste, el entrenador continuó su recorrido por clubes importantes del exterior, entre ellos Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella, Sevilla, Flamengo y Rennes, con ciclos de diferente duración y resultados irregulares.

Su último antecedente fue en Atlético Mineiro, donde no logró consolidar su proyecto, aunque su perfil, su intensidad de trabajo y su recorrido internacional terminaron seduciendo a Talleres para encarar un ciclo ambicioso, informa NA.

En Córdoba esperan que el anuncio oficial se produzca en las próximas horas y que Sampaoli pueda ponerse rápidamente al frente del plantel, con el objetivo inmediato de reordenar al equipo, recuperar competitividad y volver a posicionar a Talleres en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales.