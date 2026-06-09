Juegos Deportivos de la Ciudad: este miércoles comenzará la actividad

En la jornada de este miércoles comenzarán una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad.

Organizados por la Municipalidad de Paraná, este miércoles se pondrá en marcha la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, destinados a chicos y chicas de 12 a 18 años.

La actividad se creó con la finalidad de ser un eslabón inicial para detectar talentos para que en un futuro puedan sumarse a los diferentes clubes de la ciudad, que cumplen un rol fundamental en la contención y el desarrollo de los deportistas.

El espacio organizado por la Municipalidad de Paraná

Los Juegos Deportivos de la Ciudad, propuesta libre y gratuita para sus participantes, cuenta con tres etapas de competencias: Juegos Juveniles (con disciplinas clasificatorias y no clasificatorias a los Juegos Juveniles Entrerrianos), Etapa Universitaria y Copa Mi Ciudad, ésta última para integrantes de las Escuelas Municipales de Deportes.

“Con el espíritu social e integrador que históricamente caracterizó a los Juegos Evita, esta iniciativa busca ser una alternativa donde los participantes encuentren un espacio de protagonismo, bajo la recreación y la enseñanza que impulsa el deporte”, señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes, quien agregó que el objetivo de la propuesta es promover el deporte, la convivencia comunitaria y la sana competencia entre los habitantes de la ciudad.

“Nuestra intendenta Rosario Romero siempre menciona que el deporte es un espacio de construcción de valores, y esta propuesta pretende trabajar con las escuelas y clubes en ese sentido”, agregó el funcionario.

Juegos juveniles

Los Juegos Deportivos de la Ciudad Etapa Juveniles contemplarán competencias tanto para las ramas masculinas como femeninas. Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos son: Básquet 3x3 Sub 14, Vóley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.

Paralelamente, habrá disciplinas deportivas, pero no clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. Ellas son: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Vóley Sub 16 y Deportes adaptados.

La programación

-Canotaje: 10/06, de 14 a 17 en el balneario Thompson.

-Fútbol Femenino: 12/06, de 8 a 14, en el Predio Deportivo “Raúl Alfonsín”.

-Vóley Femenino y Masculino: 16/06, de 8 a 14, en el Parque Berduc.

-Beach Voley: 16/06, en el Balneario Thompson.

-Atletismo Adaptado: 18/06, de 8 a 14, en Club Estudiantes.

-Atletismo y Básquet: 24/06, de 8 a 14, en Club Estudiantes.

-Natación: 27/06, de 8 a 14, en Club Paracao.

-Hockey Masculino y Femenino: 30/06, de 8 a 14, en canchas de Rowing y Estudiantes.

-Boxeo: día a confirmar, de 8 a 14, en club Ministerio.

-Ajedrez: día a confirmar, de 8 a 14, en Salón Mariano Moreno.

Clasificatorios a los Juegos Deportivos Entrerrianos

-Básquet 3x3 sub 14 (masculino y femenino).

-Vóley sub 14 (masculino y femenino).

-Beach vóley sub 14 (masculino y femenino).

-Hockey sub 14 (masculino y femenino).

-Natación sub 14 (masculino y femenino).

-Atletismo sub 15 (masculino y femenino).

Disciplinas que no clasifican a los Juegos

-Ajedrez sub 16 (femenino y masculino).

-Boxeo sub 18 (femenino y masculino).

-Fútbol femenino sub 16.

-Básquet 3x3 sub 16 (masculino y femenino).

-Canotaje sub 17 /masculino y femenino).

-Vóley sub 16 (masculino y femenino).