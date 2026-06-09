Liga Nacional de Básquet: con Dato como figura, Gimnasia volvió a ganar en la final

Con el paranaense Martiniano Dato como figura, Gimnasia volvió a ganar en la final y quedó más cerca del título en la LNB.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia derrotó como visitante a Quimsa en Santiago del Estero por 80 a 79 y así quedó 2-0 a su favor en la serie final de la Liga Nacional de Básquet. En el segundo duelo, el paranaense Martiniano Dato fue figura en el ganador con 17 puntos con otra actuación descollante. El alero fue decisivo en especial en el final del partido: metió el doble para empardar las acciones en 78 y después fue el impulsor de la última jugada con una notable asistencia para el doble ganador Anyelo Cisneros.

Ahora, la serie final continuará este jueves desde las 21, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El partido en Santiago del Estero

El primer cuarto fue para el local, en base a los triples de Robinson por 22-15. Allí el elenco Verde tuvo mucha movilidad con el paranaense Dato (la figura del partido) y Carrasco.

El segundo, con triples de Carrasco y Cosolito para Gimnasia y Lema y Robinson para Quimsa terminó también favorable para el local por 44 a 34.

Un buen momento de 7 a 0 con Toretta y Dato para Gimnasia acortó la distancia, pero el dueño de casa reaccionó automáticamente con Robinson y Lema, pero no pudo detener el avance Verde que cerró el tercer cuarto 62 a 62 ayudado también por los triples de Horton.

En el cuarto final Carrasco y Chacón fueron inflexibles para tomar más ventaja, que a cinco del final volvió a achicarse hasta llegar al empate en 69, con el buen goleo de Robinson. Tras un parcial parejo, cinco puntos de Figueredo pusieron a Quimsa 78 a 76 a falta de 46 segundos. Gimnasia igualó con Dato y luego Johnson convirtió uno de dos tiros libres.

Con menos de tres segundos en el reloj, Cisneros adelantó a Gimnasia por 80 a 79 tras asistencia de Dato. Quimsa tuvo la última posesión en las manos de Robinson, pero no logró convertir el doble ganador.