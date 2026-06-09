Manchester United busca a “Cuti” Romero para que sea dupla con “Licha” Martínez

Cristian Cuti Romero despejó toda duda sobre su estado físico y sumó minutos en el amistoso de la selección argentina contra Honduras, su primera participación en un encuentro tras la preocupante lesión que sufrió en su rodilla derecha. En paralelo, el nombre del defensor empezó a tomar fuerzas en Manchester United, que piensa en fortalecer su zaga central y reunirle con el gualeyo Lisandro Martínez, su mejor amigo y compañero en la Albiceleste.

Los Diablos Rojos busca los servicios del marcador central de 28 años y se espera que realice una oferta en breves a los Spurs, escuadra que Romero capitaneó en la temporada pasada tras la partida de Son Heung-Min.

A mediados de 2025 es que Romero firmó su renovación de contrato con el equipo del norte de Londres, en la cual extendió su vínculo “hasta largo plazo” (al no especificarse la fecha límite) y se estableció una cláusula de recisión de 60 millones de euros, la cual es observaba con atención desde España.

Durante toda la campaña se mencionó a gigante del país ibérico como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid como equipos interesados en quedarse con el marcador central campeón del mundo y de dos Copa América con la Albiceleste. El Colchonero estuvo detrás de él los últimos mercados y parece ser la opción más firme entre sus tres pretendientes en La Liga.

Un dato no menor en favor de Manchester United es la presencia del entrerriano Lisandro Martínez, con quien Romero sostiene una íntima relación de amistad desde ya varios años al punto de ser compañeros de concentración en el seleccionado nacional; formando una férrea dupla camino a la consagración en la Copa América 2024.